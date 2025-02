Zimowe wyjazdy w trasę. Bez tego nie ruszaj w drogę!

Zimowe podróże – co warto mieć w aucie?

Zanim ruszysz w drogę, upewnij się, że Twój samochód jest gotowy na zimowe wyzwania. Oto kilka rzeczy, które warto mieć pod ręką:

- łańcuchy na koła – w górach bywają obowiązkowe, a na śliskiej drodze mogą uratować Cię przed wpadnięciem w poślizg. Zakładaj je, gdy warunki są ekstremalnie trudne.

- sprawny akumulator – zima to największy test dla baterii w Twoim aucie. Jeśli jest słaby, może Cię zawieść w najmniej oczekiwanym momencie. Jak to sprawdzić? Użyj miernika napięcia – jeśli wynik spada poniżej 12,4 V, bateria wymaga doładowania. Jeśli nie trzyma napięcia po naładowaniu lub samochód odpala coraz trudniej, to znak, że czas na wymianę. Niska temperatura dodatkowo obciąża akumulator, więc lepiej go przetestować, zanim znajdziesz się w środku zimowej nocy z rozładowanym autem.

- zestaw naprawczy do kół – nie zawsze masz dostęp do wulkanizacji, a przebita opona w trudnych warunkach może skutecznie pokrzyżować plany.

- ciepła odzież i koc – jeśli utkniesz w zaspie lub na poboczu, nie będziesz musiał marznąć w oczekiwaniu na pomoc.

- podręczne śrubokręty i zestaw narzędzi – czasami drobna awaria wymaga odkręcenia lub dokręcenia elementu, np. osłony akumulatora czy mocowania świateł.

- rozwaga.

Bezpieczeństwo przede wszystkim!

Właśnie ten ostatni punkt wydaje się najważniejszy. Nie ma praktycznie dnia, by nie spływały informacje o tragicznych wypadkach na polskich drogach. Dlatego LINK4 rozwija kampanię informacyjną, która ma przypominać kierowcom, jak istotna jest rozwaga za kierownicą. Niestety, codzienne raporty z polskich dróg mrożą krew w żyłach. Niebezpieczne manewry, jazda na zderzaku, brawura i nieprzemyślane wyprzedzanie to tylko niektóre z zachowań, które często prowadzą do dramatycznych zdarzeń.

Warto pamiętać, że Twoje bezpieczeństwo to nie tylko ostrożność i odpowiednie przygotowanie auta, ale także ubezpieczenie, które chroni Cię w najróżniejszych sytuacjach. Dobrze mieć spokojną głowę i świadomość, że jesteś chroniony przez sprawdzonego ubezpieczyciela. Wtedy wiesz, że w razie problemów możesz liczyć na wsparcie.

Optymalna ochrona, czyli jaka?

OC i AC w LINK4 to pakiet, zapewniający szeroką ochronę Twojego pojazdu, obejmując szeroki zakres sytuacji, które mogą się zdarzyć na drodze.

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe. To właśnie z niego wypłacane jest odszkodowanie dla poszkodowanej osoby trzeciej, gdy to Ty jesteś sprawcą wypadku.

Ubezpieczeniem AC objęty jest natomiast Twój pojazd, gdy ulegnie uszkodzeniu na skutek wypadku lub kolizji, nawet wówczas, gdy to Ty go spowodujesz.

Ponadto LINK4 zapewnia w ramach AC odszkodowanie w przypadku kradzieży pojazdu lub jego wyposażenia, a także w razie szkód spowodowanych przez siły natury, jak huragany, powodzie, gradobicie czy podtopienia. Ubezpieczenie obejmuje również ochronę w razie szkód powstałych na skutek pożaru, a także aktów wandalizmu, które mogą obejmować zarysowania, wybite szyby czy inne uszkodzenia. Dzięki tak szerokiemu zakresowi ochrony, Twój pojazd jest ubezpieczony przed wieloma ryzykami.

Szybka likwidacja szkód – wybierz odpowiedni wariant

A co kiedy już wydarzy się szkoda? Wtedy najważniejsza jest szybka i bezproblemowa likwidacja szkody. I tu warto postawić na sprawdzonego partnera ubezpieczeniowego. Kiedy zawierasz umowę ubezpieczenia Auto Casco, LINK4 oferuje Ci trzy opcje likwidacji szkód, dostosowane do Twoich preferencji:

1. ASO – naprawa w autoryzowanej stacji obsługi (ASO). To idealna propozycja dla właścicieli stosunkowo nowych aut lub tych leasingowanych. Choć tu także klient ma oczywiście możliwość wybrania przez siebie dowolnego warsztatu.

2. WARSZTAT – naprawa w warsztacie nieautoryzowanym. To doskonała opcja dla właścicieli aut nieco starszych, już poza okresem gwarancji, gdy nie jest wymagana obsługa warsztatów autoryzowanych. Klient ma możliwość naprawy samochodu z użyciem oryginalnych części zamiennych, czyli sygnowanych logiem producenta, które są stosowane na pierwszy montaż pojazdu, ale bez logo producenta danej marki pojazdu.

3. KOSZTORYS – otrzymujesz odszkodowanie na podstawie wyceny szkody przez rzeczoznawcę i naprawiasz pojazd we własnym zakresie.

W przypadku dwóch pierwszych wariantów możesz dodatkowo wybrać opcję Auto zastępcze na czas naprawy (do 7 dni). Ubezpieczyciel pokrywa wtedy także koszty podstawienia auta zastępczego.

Warto podkreślić, że w LINK4 otrzymasz odszkodowanie nawet za najmniejszą zgłoszoną szkodę, bez minimalnego limitu 500 zł, który obowiązywał wcześniej . Dodatkowym atutem jest odnawialna suma ubezpieczenia w standardzie oraz duża elastyczność oferowana w ramach Auto Casco, w tym możliwość wykupienia amortyzacji niezależnie od wieku pojazdu, wybór stałej lub zmiennej sumy ubezpieczenia oraz opcja dostosowania wysokości udziału własnego do preferencji klienta.

Dlaczego warto wybrać AC w LINK4?

Kupując ubezpieczenie samochodu Auto Casco, zwróć uwagę nie tylko na cenę, ale przede wszystkim zakres ochrony.

Na stronie internetowej www.link4.pl dostępny jest praktyczny kalkulator, który łatwo wyliczy całkowity koszt polisy. Warto też porozmawiać bezpośrednio z doradcami pod numerem 22 444 44 44 lub osobiście spotkać się z agentem współpracującym z LINK4.

Ubezpieczenie Auto Casco w LINK4 najkorzystniej kupisz w pakiecie OC/AC. Oferta jest bardzo elastyczna. Ubezpieczenie AC można także dokupić do posiadanego OC w LINK4 maksymalnie w terminie do 6 miesięcy od startu polisy OC.

Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziemy w OWU na stronie www.link4.pl.

Artykuł powstał we współpracy z Grupą PZU.