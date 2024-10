Znikają papierowe POTWIERDZENIA Z KARTY

Czy wiesz, że przeciętny hipermarket zużywa rocznie ok. 10,6 tys. rolek papieru do drukowania paragonów i potwierdzeń z kart? Okazuje się, że papierowe potwierdzenia to niepotrzebny koszt. Z badania przeprowadzonego na zlecenie Mastercard przez Minds & Roses w sierpniu 2024 r. wynika, że większość z nas nie bierze wydruku potwierdzenia po zakupach, a dwie trzecie wyrzuca je od razu do kosza. Zdaniem 77 proc. ankietowanych Polaków brak konieczności wydruku potwierdzenia płatności kartą pomoże zmniejszyć ilość odpadów zanieczyszczających środowisko. Ograniczenie liczby papierowych potwierdzeń, to mniej wycinanych drzew, z których powstaje papier. To też oszczędność energii potrzebnej do drukowania i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych m.in. emitowanych podczas transportu drewna. Z kolei cyfrowe historie płatności są bezpieczne i łatwo uzyskać do nich dostęp za pomocą smartfonu czy komputera. Nie ma możliwości ich zgubienia czy uszkodzenia, tak jak w przypadku papierowego wydruku.

Parterem materiału jest Mastercard