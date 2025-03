Papież Franciszek opuszcza szpital! Wraca do domu. Jego lekarz zdradza szczegóły

10-latek sprząta zaniedbane groby. To jego hobby, nie przymus

Prawie 135 tys. osób polubiło post BBC Derby na Instagramie informujący o 10-letnim Benie sprzątającym groby. Mały mieszkaniec Ilkeston w hrabstwie Derbyshire przyznaje w opublikowanym nagraniu, że to nie żaden przymus, a jego pasja, który rozpoczęła się w momencie, gdy odwiedzał grób swojej babci. 10-latek zauważył, że wokół jest wiele zaniedbanych nagrobków, które wymagają sprawnej ręki, więc sam przystąpił do ich czyszczenia. Od tamtej pory robi to regularnie, twierdząc, że dzięki temu nie gra już tyle na konsoli PlayStation 5.

Wzruszające wideo skomentowało ponad 4 tys. osób, wyrażając swój wielki podziw dla chłopca. Sam post jest zresztą opatrzony cytatem: "Na świecie zawsze znajdzie się trochę dobra".

- Co za niesamowity młody człowiek... tego nie uczą w szkołach... brawo, Ben - napisała jedna z użytkowniczek.

Kolejny z komentujących nazywa 10-latka "świecącą gwiazdą", ale to nie koniec komplementów.

- Niezwykły młody człowiek ze wspaniałym świadectwem od swoich rodziców. Tak trzymaj, młodzieńcze! - pisze inny internauta.

- A do tego żadnych słuchawek na uszach. Tylko rodzaj medytacji i robienie dobrych rzeczy dla lokalnej społeczności. Dobrze to robisz, dzieciaku! - pisze kolejna osoba komentująca nagranie z Benem w roli głównej.