11-latka urodziła dziecko! 34-latek usłyszał zarzuty, matka też zatrzymana

Szok w Oklahomie. 11-latka urodziła dziecko, a 34-letni ojczym i 33-letnia matka usłyszeli zarzuty

Przerażające doniesienia z amerykańskiego stanu Oklahoma! Jak informują media w USA, w tym KCBD-TV czy NBC News, 11-letnia dziewczynka urodziła dziecko w swoim domu, a 34-letni ojczym nieletniej matki, Dustin W., usłyszał zarzuty molestowania. Matka dziewczynki, 33-letnia Cherie W., została oskarżona o umożliwianie dokonania tych czynów. Test DNA potwierdził, że W. jest ojcem noworodka. Jak informuje serwis informacyjny KWTV, prokurator okręgowy Jennifer Hutson powiedziała, że ofiara nie była u lekarza od ponad roku, co uniemożliwiło wykrycie ciąży. Dodała również, że dziewczynka albo nie chodziła do szkoły, albo uczyła się w domu, co dodatkowo utrudniało zauważenie jej stanu.

Ojczym i matka twierdzą, że nic nie wiedzieli o ciąży

Walker i matka 11-latki zostali początkowo aresztowani pod zarzutem zaniedbania dziecka po tym, jak dziewczynka urodziła w domu w dniu 16 sierpnia. Oboje twierdzili, że nie wiedzieli o ciąży, mimo że dziewczynka była "raczej drobna", a noworodek miał normalne rozmiary. Po ustaleniu ojcostwa Walkera, mężczyzna usłyszał dodatkowy zarzut molestowania 11-latki, które miało rozpocząć się w styczniu. Matka dziewczynki została oskarżona o umożliwianie molestowania. „To dziecko jest w traumie” – powiedziała Hutson w rozmowie z KWTV. „Przeszła straszne męki. Nie tylko ktoś ją zapłodnił, ale urodziła w domu bez pomocy medycznej i to zostanie z nią do końca życia”.

Grozi im dożywotnie więzienie. Mają jeszcze pięcioro innych dzieci!

Walkerowi i 33-letniej kobiecie zarzuca się również zaniedbywanie pięciorga innych dzieci w wieku od dwóch do dziewięciu lat, które były pod ich opieką od co najmniej stycznia. Matka 11-latki i Walker przebywają w areszcie za kaucją w wysokości 100 000 dolarów. Hutson poinformowała, że Walkerowi i matce 11-latki, których wstępna rozprawa ma się odbyć we wrześniu, grozi dożywocie, jeśli zostaną skazani. „To jedna z najpoważniejszych, jeśli nie najpoważniejsza sprawa o molestowanie i zaniedbanie dziecka, jaką kiedykolwiek prowadziłam” – powiedziała w oświadczeniu cytowanym przez NBC.

In a shocking case out of Muskogee County, Oklahoma, a couple faces child neglect charges after an 11-year-old girl in their care gave birth at home on August 16, 2025—a situation that exposed a year-long lack of medical attention. pic.twitter.com/NjE18khZVS— X Case Files (@XCaseFiles) August 22, 2025

