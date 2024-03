11-letni chłopiec nie żyje przez wyzwanie z TikToka. Mama: "Uważajcie na swoje dzieci!"

Wielka Brytania. 11-letni chłopiec zmarł po wzięciu udziału w wyzwaniu na TikToku

11-letni chłopiec z Wielkiej Brytanii zmarł po wzięciu udziału w wyzwaniu na platformie TikTok. W dniu tragedii Tommie-Lee Gracie Billington nocował w domu kolegi w Lancaster. Jak to dzieci, chłopcy mieli świetnie spędzić czas na zabawach i stworzyć wspomnienia, do których jako starsi z przyjemnością będą wracać. Niestety, wpadli na pomysł, który skończył się śmiercią.

"Chroming" to nowe, popularne wyzwanie na TikToku. Polega na wdychaniu toksycznych chemikaliów z aerozoli, wąchaniu kleju, markerów i podobnych substancji, by wywołać stan odurzenia. Chłopcy "podjęli rękawicę", a chwilę później mały Tommie przestał oddychać. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe i przewieziono go do placówki medycznej, jednak było za późno. Chłopiec zmarł w szpitalu, poinformował m.in. "The Times".

Jego zrozpaczona, pogrążona w żałobie mama, Sherri, za pośrednictwem mediów społecznościowych skomentowała śmierć ukochanego syna. Powiedziała, że ten "trend" kosztował go życie i błagała rodziców, by zwracali większą uwagę na to, co ich dzieci robią i oglądają w sieci.