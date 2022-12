12-latki będą mogły zmienić płeć bez zgody rodziców. Ustawa przegłosowana!

12-latki będą mogły zmieniać płeć wbrew woli rodziców. Kontrowersyjna ustawa przegłosowana w Hiszpanii

Zmiana biologicznej płci, przez niektórych zwana korektą płci, to w ostatnich latach niewątpliwie gorący temat. Awantura o szeroko rozumianą tematykę LGBT przetoczyła się także przez Polskę. O ile trudno nie zgodzić się z tym, że osoba pełnoletnia ma prawo robić w swoim życiu prywatnym cokolwiek chce, o ile nie krzywdzi innych, w tym również zmienić biologiczną płeć, to w przypadku niepełnoletnich nie jest to już takie oczywiste. Co zrobić, jeśli chłopiec mówi, że czuje się dziewczynką lub dziewczynka, że chce być chłopcem? Według niektórych - zacząć zmianę płci. Nawet, jeśli takie dziecko ma zaledwie 12 lat, a rodzice nie chcą się zgodzić na operację. Taka propozycja zmiany w prawie, przygotowana przez skrajnie lewicową partię Podemos, została właśnie przegłosowana w Hiszpanii. 188 posłów głosowało za, 150 przeciw. Teraz trafi do Senatu.

Sąd zdecyduje o zmianie płci dziecka na wniosek jego adwokata. 12-latek może przejść przemianę na własny wniosek

Co zakłada nowa ustawa o zmianie płci w Hiszpanii? Jeśli przejdzie ona przez Senat, to już 12-letnie dzieci będą mogły zgodnie z prawem zacząć przemianę z biologicznej kobiety w biologicznego mężczyznę lub odwrotnie. W przypadku dzieci w wieku 12-14 lat decydować będzie sąd, a wola rodziców nie będzie tu miała nic do rzeczy. Jeśli sąd pod wpływem argumentów adwokata przydzielonego 12-latkowi orzeknie, że płeć należy zmienić, a dziecko będzie tego chciało, to zostanie ona zmieniona. Z kolei 16-latki będą mogły zmienić również swoje dane w dokumentach - na przykład imię męskie zmienić na żeńskie. Nie będą do tego wymagane żadne badania lekarskie, wystarczy deklaracja, że ktoś czuje się przedstawicielem odmiennej płci niż ta, która została mu przypisana przy narodzinach.

A left-wing coalition government in Spain involving socialists has passed a divisive bill allowing anyone from age 16 to change their gender. Children as young as 12 can also apply to transition. The bill removes the need for a medical diagnosis. https://t.co/0v8nhzjwhs— Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) December 22, 2022

If Scotland passes the (technically flawed) gender bill on Wed. Robyn here will able to change his legal sex to female by filling in a form & vulnerable young women, confused about their sexuality, will be encouraged to believe they were 'born in the wrong body' Progress? 🤦‍♀️ pic.twitter.com/lHha7DXWkE— Susan Dalgety (@DalgetySusan) December 19, 2022

