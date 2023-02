Jak donoszą lokalne media, dwunastoletnie, niemal identyczne bliźniaczki niedawno przeprowadziły się wraz z rodzicami do nowego mieszkania w niewielkim Sallent w Hiszpanii, niedaleko Barcelony. Do tragedii, o której mówi teraz cały świat, doszło we wtorek, 21 lutego, około godz. 16. To wtedy dziewczynki wypadły z balkonu ich mieszkania na trzecim piętrze. Na miejscu bardzo szybko pojawiła się pomoc. Niestety, mimo to jedna z dziewcząt zginęła na miejscu. Jej bliźniaczka trafiła do szpitala Parc Tauli w Sabadell, "gdzie została przyjęta na intensywną terapię, a jej stan określono jako krytyczny" - podaje "Mirror".

Koszmar w Barcelonie. 12-letnie bliźniaczki zostawiły listy?

Z informacji, na które powołują się media wynika, że dziewczynki zostawiły dwa odręcznie napisane listy, w których podobno wyjaśniły, że mają już dość bycia prześladowanymi. Na balkonie, z którego spadły, znaleziono dwa krzesła, a w czasie, gdy doszło do tragedii, w mieszkaniu byli ich rodzice. Policja wykluczyła wstępnie udział osób trzecich w tym dramacie i skłania się ku teorii, że było to zbiorowe samobójstwo. Trwa jednak dochodzenie, które ma wyjaśnić szczegóły tych koszmarnych wydarzeń.

Trzydniowa żałoba po tragedii

Władze miasteczka ogłosiły trzydniową żałobę. "Przeżyliśmy tragiczne wydarzenie. Dwoje dzieci mieszkających w Sallent wypadło z balkonu w wypadku, w wyniku którego jedno z nich zginęło, a drugie trafiło do szpitala w stanie krytycznym. Dlatego ratusz postanowił ogłosić trzydniową żałobę i zawiesić wszystkie imprezy masowe zaplanowane w ramach obchodów karnawału" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy? Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111 Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212 Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108 Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123 pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

