15-latka zaginęła w Watykanie! Porwano ją do orgii w podziemiach?! "Są tam osoby, które wiedzą wszystko"

Zaginięcie 15-letniej Emanueli Orlandi w Watykanie. Wznowiono śledztwo w głośnej sprawie sprzed 40 lat

To zaginięcie to jeden z najmroczniejszych sekretów Watykanu i przypomina nieco słynną w naszym kraju sprawę Iwony Wieczorek. 15-letnia Emanuela Orlandi, córka cywilnego pracownika Watykanu, zniknęła 22 czerwca 1983 roku, gdy szła do szkoły muzycznej. Wszelki ślad po niej zaginął. Od tamtej pory mnożyły się teorie na temat tego, co stało się z dziewczynką. O udział w porwaniu podejrzewany był nawet rektor bazyliki św. Apolinarego, ale śledztwo utknęło w martwym punkcie. W 2010 sławny egzorcysta, ojciec Gabriele Amorth powiedział, że według jego wiedzy dziewczyna została porwana przez żandarmerię watykańską do udziału w orgiach odbywających się w podziemiach Stolicy Apostolskiej. Amorth zmarł cztery lata później. Mówiono też, że Emanuelę pochowano w grobowcu mafijnego bossa znajdującym się w kościele. Rodzina Emanueli po dziś dzień walczy o to, by sprawa nie została zapomniana. "W Watykanie są osoby, które wiedzą wszystko" - stwierdził teraz w telewizji RAI Pietro Orlandi, brat Emanueli. Teraz zagadka ma szansę się rozwiązać.

Rodzina 15-latki walczy o prawdę. "Być może nareszcie możliwa będzie współpraca między państwem włoskim a Watykanem"

Watykański wymiar sprawiedliwości oficjalnie potwierdził, że wznowił śledztwo dotyczące zaginięcia Emanueli Orlandi. Wcześniej nieoficjalnie informowały o tym włoskie media. Nowe postępowanie według Ansy wszczął Alessandro Diddi, prokurator w Trybunale Watykańskim. To między innymi wynik starań rodziny zaginionej dziewczyny. "Od wielu lat prosimy o współpracę, by dojść do definitywnego rozwiązania sprawy. Wszczęcie postępowania to rzecz bardzo pozytywna. Być może nareszcie możliwa będzie współpraca między państwem włoskim a Watykanem, biorąc pod uwagę i to, że wystąpiono też z propozycją parlamentarnego śledztwa" - powiedział włoskiej telewizji RAI Pietro Orlandi. Jak dodał, wznowienie sprawy ma związek z niedawno udostępnionego na Netflixie dokumentu na temat zaginięcia jego siostry.

Emanuela Orlandi, il Vaticano riapre il caso dopo quasi 40 anni dalla scomparsa📰 @ultimoranet pic.twitter.com/wHSNopK9Qf— Ultimora.net - BREAKING NEWS (@ultimoranet) January 9, 2023

