16-latka zabiła matkę i ojczyma! Wpadła przez przemowę na ich pogrzebie

Mowa pogrzebowa 17-letniej córki zamordowanej pary wyciskała łzy z oczu. Teraz dziewczyna usłyszała zarzuty zabójstwa

To morderstwo wstrząsnęło mieszkańcami miejscowości Carrollton w amerykańskim stanie Georgia. W lutym tego roku Kristin Brock (+41) i jej mąż James (+45 l.) zostali zastrzeleni w swoim domu. W tym samym czasie była tam córka Kristin, 16-letnia Sarah Grace Patrick. Dziewczynie nic się nie stało. Ciała znalazła sześcioletnia córka pary, wtedy nastolatka wezwała policję. Początkowo wszystko wyglądało jak napad rabunkowy. Sarah przekonywała, że nic nie słyszała, co już wtedy wydawało się kompletnie niewiarygodne. Na pogrzebie ofiar stała na scenie w słodkiej niebieskiej sukience i wygłaszała przemowę łamiącym się głosem. Wielu bliskich ofiar już wtedy zaczynało coś podejrzewać. A najstraszniejsze podejrzenia okazały się prawdą, gdy biologiczny ojciec dziewczyny przyprowadził ją na komisariat policji po wydaniu nakazu aresztowania. Dziewczyna wtedy przyznała się, że to ona zabiła zarówno matkę, jak i jej nowego partnera. Postawiono jej dwa zarzuty morderstwa i dwa zarzuty napaści z użyciem przemocy, będzie sądzona jak osoba dorosła. W międzyczasie ukończyła 17 lat.

Nad trumnami zabójczyni udawała zrozpaczoną. "Ona zawsze będzie moją gwiazdą z nieba"

"Daily Mail" dotarł do nagrania z pogrzebową mową zabójczyni, która nad trumną matki i ojczyma, tuż obok ich zdjęć, udawała rozpacz z powodu ich śmierci. Aż trudno uwierzyć, że widoczna na filmie, niewinnie wyglądająca nastolatka dopuściła się tego czynu! „To nie jest łatwe… Chciałam po prostu pożegnać się z mamą i Jamesem. Nigdy bym nie pomyślała, że was tu nie będzie i nie miałam zielonego pojęcia, jak bardzo was potrzebuję, aż do teraz” - mówiła dziewczyna, ale jak zauważyli bliscy, ocierała jedynie nieistniejące łzy. Matkę nazwała „piękną, dobrą duszą, pełną wdzięczności”, a jej mężowi dziękowała „za wszystkie życiowe lekcje”. „Mogę zawsze być i zawsze będę jej słońcem, a ona zawsze będzie moją gwiazdą z nieba" - ogłosiła nad trumną matki.

A 17-year-old girl in Georgia has been charged in the tragic deaths of her mother and stepfather.Sarah Grace Patrick is facing two counts of murder and two counts of aggravated assault after authorities say she shot and killed 41-year-old Kristin Brock and 45-year-old James… pic.twitter.com/6NnXMiCqd6— Duchess of Meme (@DuchessOfMeme) July 9, 2025

