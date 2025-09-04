2200 osób nie żyje! Tragiczne trzęsienie ziemi, ofiar coraz więcej!

W Afganistanie doszło do tragicznego trzęsienia ziemi, które spustoszyło wschodni region kraju.

Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 2200, a tysiące osób odniosło obrażenia, co czyni ten kataklizm jednym z najtragiczniejszych w historii.

Władze Afganistanu zwróciły się o międzynarodową pomoc, a utrudniony teren i warunki pogodowe komplikują akcję ratunkową.

Trzęsienie ziemi w Afganistanie. Wstrząsająca liczba ofiar

Przypomnijmy, do trzęsienia ziemi o magnitudzie 6 doszło w niedzielę (31 sierpnia) przed północą. Spustoszony został wschodni Afganistan w pobliżu granicy z Pakistanem. Początkowo mówiono o kilkuset ofiarach, jednak z każdym dniem tego tygodnia napływały coraz gorsze informacje. W czwartek, 4 września, przekazano, że w wyniku tragicznego trzęsienia ziemi zginęło już 2200 osób, a ok. 3600 odniosło obrażenia wskutek trzęsienia ziemi. Zaledwie dwa dni wcześniej pisaliśmy o 1100 ofiarach. Zastępca rzecznika rządu w Kabulu Hamdullah Fitrat dodał, że te liczby mogą się jeszcze zmienić, ponieważ nadal trwają działania poszukiwawczo-ratunkowe.

Afganistan po kataklizmie. Akcja ratunkowa trwa

We wtorek, 2 września, rzecznik afgańskiego Narodowego Urzędu Zarządzania Kryzysowego Jusaf Hamad powiedział w rozmowie z Associated Press, że teren, w którym działają ratownicy jest bardzo trudny, górzysty, a dodatkowo na miejscu panują bardzo trudne warunki pogodowe.

Zastępca rzecznika rządu Afganistanu Hamdullah Fitrat oświadczył, że trwają dostawy pierwszej pomocy na tereny dotknięte kataklizmem, a dla osób, które straciły w wyniku trzęsienia ziemi swoje domy, rozstawiono już zapewniające schronienie namioty. Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca podkreśliła, że potrzeby humanitarne po kataklizmie są "stale rosną". Rządzący Afganistanem talibowie poprosili o pomoc międzynarodową.

Jak przypominał parę dni temu PAP, Afganistan mocno ucierpiał w wyniku decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa o ograniczeniu finansowania amerykańskiej agencji pomocy humanitarnej USAID oraz cięć w innych programach pomocy zagranicznej. UNICEF poinformował we wtorek, że zagrożone są tysiące dzieci w Afganistanie. Organizacja poinformowała, że wysyła tam najpotrzebniejsze środki, w tym leki, ciepłą odzież, wiadra na wodę, namioty oraz artykuły higieny osobistej.