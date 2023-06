23-latka podda się eutanazji. TEGO zażyczyła sobie przed śmiercią! Zaplanowała swój pogrzeb

W momencie, gdy powstaje ten tekst, 23-letnia Lily Thai prawdopodobnie już nie żyje. Młoda Australijka w środę, 21 czerwca, miała skorzystać z prawa do poddania się eutanazji. W Australii jest już środowy wieczór, oznacza to, że najprawdopodobniej już z niego skorzystała. Mogła to zrobić dzięki przepisom, które weszły tam w życie w styczniu tego roku. Jedną z ostatnich rzeczy, jakie zrobiła, było pożegnanie z najbliższą przyjaciółką i jednocześnie sanitariuszką, 28-letnią Daniką Pederozolli. Lily pojechała z nią na plażę, by tam zjeść swój ostatni posiłek - porcję frytek i burgera z McDonald's. W mediach społecznościowych pojawiły się chwytające za serce zdjęcia Lily, rozkoszującej się widokiem na ocean i ostatnią kolacją.

Australia. Potworna choroba zniszczyła życie młodej Lily

Jak podają australijskie serwisy, Lily zmaga się z problemami zdrowotnymi odkąd była nastolatką - gdy miała 17 lat lekarze zdiagnozowali u niej zespół Ehlersa-Danlosa, ciężką chorobę genetyczną. Rok później rozwinęła się u niej infekcja górnych dróg oddechowych, której powikłania doprowadziły do tego, że przestała móc chodzić, wypróżniać się, jeść i pić. Przez kilka lat była leczona u specjalistów w Sydney, któzy włąściwie mogli tylko zmniejszać jej dolegliwości. W końcu jej stan pogorszył się do tego stopnia, że ​​musiała zacząć nosić ortezę, która tworzy pierścień wokół głowy pacjenta, uniemożliwiając mu poruszanie głową lub szyją. Przeszła też operację kręgosłupa, była karmiona sondą, niedawno wykryto u niej dużą zmianę w mózgu, cierpiała też z powodu niewydolności wielonarządowej.

23-latka poddała się eutanazji. "Tylko nad tym mam kontrolę"

W ostatnim czasie głównie spała w szpitalnym łóżku, by nie odczuwać rozdzierającego bólu, towarzyszącego jej schorzeniom. W końcu zdecydowała poddać się eutanazji. Jej rodzinie i bliskim trudno było się z tym pogodzić, ale wiedzieli, że właśnie tego chce Lily. "Straciłam kontrolę nad wszystkim w moim życiu, śmierć, to ostatnia rzecz, o której jeszcze mogę decydować" - mówiła 23-latka. Na kilka dni przed planowaną eutanazją napisała do bliskich listy pożegnalne, zaplanowała też częściowo swój pogrzeb. Odeszła, by już dłużej nie cierpieć.

In the coming hours, 23-year-old Lily Thai will voluntarily take her final breaths after a long and painful battle with terminal illness. https://t.co/Jey6LkQGDm— news.com.au (@newscomauHQ) June 21, 2023

Lily Thai enjoys one of her final meals before euthanasia in South Australia #Australia #dailymail https://t.co/WredLuZIjg— WhatsNew2Day (@whatsn2day) June 20, 2023

Sonda Czy eutanazja na życzenie chorego powinna być legalna w Polsce? Tak Nie