26 lutego odbyła się premiera nowej sztuki w warszawskim Teatrze Capitol

Tego dnia na widowni pojawiły się polskie gwiazdy m.in. Patricia Kazadi, Joanna Brodzik, Katarzyna Skrzynecka, Anna Korcz, Małgorzata Potocka, Joanna Racewicz, Anna Popek, Viola Arlak, Marek Kaliszuk, Monika Mrozowska, Kasia Burzyńska, Kamila Kamińska, Stanisław Banasiuk, Andrzej Deskur. Cóż to był za wieczór!

Zabawna i intrygująca komedia

Widzowie, którzy obecni byli w Teatrze Capitol 26 lutego, mieli okazję zobaczyć przekomiczną sztukę autorstwa Dave’a Freemana. Wszystko dzieje się w hotelu na granicy Francji i Niemiec. Budynek jest nieco obskurny, o obsłudze trudno mówić „profesjonalna”. Kierownik hotelu - Heinz (Kacper Kuszewski / Jacek Bończyk) to niedoszły lekarz i kobieciarz z wybujałym ego. Wspiera go Kazek – przekupny, przemądrzały i wyraźnie lubiący alkohol portier (Waldemar Obłoza/ Wojciech Solarz). Obaj mężczyźni usilnie próbują przyciągnąć klientelę do tego mało estetycznego miejsca. Robi się niezłe zamieszanie, gdy Kazek i Heinz rezerwują ten sam pokój!

Międzynarodowe towarzystwo

Na skutek podwójnej rezerwacji, do ostatniego wolnego pokoju w hotelu trafiają dwie międzynarodowe pary – Stanley (Michał Meyer/ Igor Obłoza) z żoną Brendą (Aleksandra Szwed/ Joanna Balasz) oraz angielski biznesmen John (Paweł Orleański / Radosław Pazura) z małżonką Helgą (Daria Widawska/ Anna Guzik), których związki pozostawiają wiele do życzenia. Dodatkowo dołącza do nich seksowna Simone (Marta Bryła/ Karolina Piwosz), która wzbudza pożądanie mężczyzn…

„Łóżko pełne cudzoziemców” to najnowsza komedia Teatru Capitol, która będzie grana w całej Polsce. Nie przegap tego! Więcej na https://teatrcapitol.pl/spektakl/lozko-pelne-cudzoziemcow/.