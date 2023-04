Hilary Swank urodziła bliźniaki! Aktorka została matką w wieku 47 lat

Hilary Swank, amerykańska aktorka, dwukrotna laureatka Oscara dla najlepszej aktorki za rolę w filmach: "Nie czas na łzy" w reżyserii Kimberly Peirce i"Za wszelką cenę" Clinta Eastwooda, właśnie została mamą! Swoją wielką radością pochwaliła się z fanami na Instagramie w święta. W Niedzielę Wielkanocną opublikowała na swoim profilu wymowne zdjęcie. Aktorka ubrana w szlafrok stoi na tarasie tyłem do obiektywu na tle zachodzącego słońca. Ale to co najważniejsze na tej fotografii: Hilary Swank tuli w ramionach nowonarodzone dzieci! Urodziła bowiem bliźniaki - chłopca i dziewczynkę. Piękne zdjęcie Swank opatrzyła opisem: "To nie było łatwe. Ale chłopiec i dziewczynka byli tego warci. Wesołych świąt Wielkiej Nocy! Piszę z prawdziwego raju".

Sharone Stone pogratulowała Hilary Swank na Instagramie

Od momentu publikacji informacji o narodzinach dzieci, Swank odbiera na Instagramie lawinę gratulacji. Jej post polubiło już prawie pół miliona użytkowników, a gratulacje i życzenia zdrowia płyną od fanów z całego świata, m.in.: ze Stanów Zjednoczonych, Europy, Azji i Australii. Również koleżanki z branży nie szczędzą ciepłych słów Swank. Wśród nich jest aktorka Sharone Stone, która napisała: "To najbardziej niecodzienna ze wszystkich podróży". Kiedy dokładnie Swank urodziła? Nie wiadomo, tą informacją aktorka nie podzieliła się na Instagramie. Przypomnijmy, że o swojej ciąży gwiazda poinformowała w programie "Good Morning America" na antenie ABC jesienią 2022 roku. Decydując się na późne macierzyństwo, zszokowała Hollywood. Hilary Swank 30 lipca skończy bowiem 48 lat.

Nie tylko Hilary Swank. Gwiazdy, które późno zostały matkami

Warto podkreślić, że Hilary Swank nie jest wyjątkiem, jeśli chodzi o gwiazdy, które wybrały późne macierzyństwo. Modelka Naomi Campbell została mamą, gdy miała 51 lat. Również Janet Jackson miała 51 lat, kiedy urodziła syna, a ciąża i poród przebiegły bez żadnych problemów. Z kolei wokalistka Celine Dion miała 43 lata, gdy urodziła bliźnięta. A w rodzimym show-biznesie - Małgorzata Kożuchowska urodziła swojego syna Franciszka, mając 43 lata, zaś aktorka Barbara Sienkiewicz została mamą bliźniąt w wieku 59 lat.

