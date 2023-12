5-letnia Inga zaginęła bez śladu! Potworne odkrycie w domu pedofila

Pierwsza dama ostrzega przed Putinem. "Jeśli to zrobimy, umrzemy"

5-letnia Inga Gehricke zaginęła w 2015 roku. Po latach znaleziono potworną lalkę w domu pedofila

Ta dziewczynka nazywana jest przez media "niemiecką Madeleine McCann". Rzeczywiście, zaginięcie 5-letniej Ingi Gehricke bardzo przypomina sławną sprawę Maddie. W 2015 roku mająca wówczas 5 lat dziewczynka z rodzicami i rodzeństwem pojechała na piknik. Rodzina rozłożyła się na polanie biwakowej w rejonie Stendal w Saksonii-Anhalt. Zaledwie sto metrów dalej znajduje się dom znajomych, których odwiedzili państwo Gehrick i z którymi wspólnie wypoczywali. Dzieci bawiły się, zbierały patyki na ognisko. Inga dostała zadanie przeniesienia dwóch butelek z wodą do domu znajomych. Nigdy tam nie dotarła. Rozpłynęła się w powietrzu. Całonocne poszukiwania nic nie dały. Zrozpaczeni rodzice robili wszystko, by znaleźć córkę, ale bez efektu. Śledztwo zamknięto w 2017 roku. Teraz "Bild" i "Daily Mail" wracają do zaginięcia Ingi Gehricke i piszą o nowych wątkach tej sprawy.

Lalka znaleziona w domu pedofila wyglądała jak Inga. 1900 stron dokumentów zaginęło

Jak się okazuje, policja miała dwa tropy. Wśród podejrzanych był m.in. pedofil Christian Bruckner, ten sam, którego śledczy podejrzewali o związek ze sprawą Maddie, a także inny pedofil, mieszkający blisko miejsca zaginięcia dziewczynki Martin H., obecnie odsiadujący wyrok za molestowanie seksualne dzieci. Gdy policja weszła do domu tego drugiego mężczyzny, odkryła tam tajne pokoje za zamurowanymi oknami, a także seks lalkę przedstawiającą dziecko zdumiewająco podobne do Ingi... Jak powiedział mediom prawnik rodziców Ingi, policja miała 1900 stron materiałów dotyczących Martina H., które jednak zaginęły (!), mężczyzna ów nie usłyszał żadnych zarzutów. Na początku grudnia psy tropiące organizacji Victim Recovery Dogs przeszukiwały feralny las. Jak pisze "Daily Mail" cytując eks policjanta, który założył tę organizację, wyszkolone do wyszukiwania zwłok zwierzęta zatrzymały się wyraźnie w jednym punkcie. Być może uda się doprowadzić do przełomu w sprawie zaginionej 5-latki.

Zaginięcie Madeleine McCann. Co stało się 2 maja 2007 roku w kurorcie Praia de Luz?

Madeleine McCann zniknęła 3 maja 2007 roku. Brytyjska rodzina McCannów spędzała wakacje w portugalskim kurorcie Praia de Luz w hoteu Ocean Club. Kate i Gerry McCann, para lekarzy, zabrała na wakacje 4-letnią córkę Madeleine i jej młodsze rodzeństwo, roczne bliźniaki. Co wieczór para spędzała czas z przyjaciółmi w barze tapas. Dzieci zostawały w hotelowych pokojach oddalonych od baru o około 100 metrów. Feralnego wieczoru Maddie i bliźniaki też zostały w apartamencie. Rodzice i znajomi co jakiś czas sprawdzali, czy w pokoju wszystko jest w porządku. Gdy o godzinie 22 Kate weszła do apartamentu, według swoich późniejszych zeznań zobaczyła puste łóżko Maddie i otwarte okno. Po chwili dziecka szukał cały hotel. Potem zawiadomiono policję. Mijały dni, a żaden trop się nie pojawiał.

Portugalski śledczy wskazuje na rodziców. Oficjalne śledztwo - na niemieckiego pedofila

Prowadzący śledztwo portugalskie utrzymywał, że to rodzice są winni śmierci córki. Miały tego dowodzić ślady biologiczne znalezione na zabawce Maddie, z którą nie rozstawała się Kate oraz w wynajętym przez McCannów w Portugalii samochodzie, jak również w dwóch miejscach apartamentu McCannów. Ślady te wykryły psy wyszkolone do poszukiwania zwłok. Kolejne badania podważyły jednak rzekomo stuprocentową wiarygodność tych znalezisk, lecz prawdopodobieństwo było nadal duże. W międzyczasie McCannowie za radą prawników pospiesznie opuścili Portugalię. Od 2007 roku sprawdzono blisko 200 różnych tropów. Trzy lata temu za głównego podejrzanego uznano siedzącego w więzieniu za inne przestępstwa niemieckiego pedofila Christiana Bruecknera, a prokuratura stwierdziła, że Maddie nie żyje, choć ciała jeszcze nie znaleziono. Do dziś jednak nie ma dowodów pozwalających przedstawić mężczyźnie zarzuty.

