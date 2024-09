Catherine Zeta-Jones (55 l.) to prawdopodobnie jedna z najpiękniejszych aktorek wszech czasów. Od ponad 25 lat jest szczęśliwą żoną kolegi po fachu, Michaela Douglasa. Różnica wieku nigdy nie była dla nich problemem, choć jest spora, bo to aż 25 lat. Jednak gdy się na nich patrzy, widać gołym okiem, że bardzo się kochają. W środę, 25 września Douglas świętował okrągłe, 80. urodziny. Z tej okazji odbyło się oczywiście urodzinowe przyjęcie, które swoją obecnością uświetnił między innymi lider U2, Bono. Ale był też niezwykły prezent, jaki dla męża przygotowała żona.

Catherine Zeta-Jones świętuje urodziny męża. Aż ciężko oderwać wzrok

Specjalnie dla jubilata gwiazda opublikowała na Instagramie swoje... całkiem nagie zdjęcie. "Oto mój urodzinowy kostium. Po ponad 25 latach świętowania urodzin męża, kończą mi się pomysły na prezenty! To jest druga opcja prezentu, pierwsza to zawsze nowe piłeczki do golfa" - zażartowała, odnosząc się do pasji Douglasa. Fani oszaleli. "Słuchajcie, jeśli moje ciało w jej wieku będzie tak wyglądać, to będę publikować na Instagramie tylko swoje nagie fotki i nie będę się przejmować tym, co ktoś o tym myśli", "Cudowny prezent", "Bądźmy uczciwi, skoro Catherine teraz tak wygląda, to dla Michaela każdy dzień jest urodzinami", "Jedna z absolutnie najpiękniejszych kobiet na świecie!! Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!" - piszą.

Catherine Zeta-Jones i Michael Douglas - nikt nie wierzył w ten związek

Catherine Zeta-Jones i Michael Douglas związali się ze sobą w 1998 roku, dwa lata później na świat przyszedł ich syn Dylan, a trzy lata później córka Carys. I choć w 2013 roku plotkowano o ich rozstaniu, a nawet o planach rozwodu, ostatecznie para jest ze sobą do dziś. "Staram się jak najbardziej troszczyć o najbliższą mi osobę, zamiast marnować czas z ludźmi, których prawie nie znam" – powiedział parę lat temu o swojej żonie Douglas.