i Autor: Pixaby/Rico_Loeb

miały 17 i 13 lat...

56-letnia aptekarka popełniła samobójstwo. Wcześniej Gabi zamordowała swoje nastoletnie dzieci!

Koszmarna historia zza naszej zachodniej granicy! W niedzielę 28 maja 56-letnia Gabi U. odwiedziła swojego sąsiada. Jak mówił później mediom mężczyzna, nic nie wskazywało na to, że później zdecyduje się ona popełnić samobójstwo. Jakby jednak tego było mało, pracująca jako aptekarka kobieta przed śmiercią postanowiła z zimną krwią zamordować również swoje dzieci: 17-letniego syna Rolfa i 13-letnią córkę Pauline! Mieszkańcy miasteczka Schwieberdingen są zszokowani i zastanawiają się, co pchnęło ją do takiej zbrodni...