58-letnia Liz Hurley szokuje półnagim ciałem. Fani błagają: "Przestań!" [GALERIA]

Zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce, za dwa lata Liz Hurley zyskałaby u nas status emerytki. Jednak gdy patrzy się na zjawiskowe zdjęcia gwiazdy, trudno w to uwierzyć. Słynąca z poczucia humoru i oszałamiającego ciała aktorka, po raz kolejny udowodniła, że wiek, to tylko liczba, a jej do emerytki jest dalej, niż kiedykolwiek. Brytyjska piękność parę dni temu opublikowała na swoim koncie na Instagramie serię gorących zdjęć, na których widać ją w skąpych, seksownych kostiumach kąpielowych. Zaprezentowała tym samym najnowszą kolekcję strojów, sygnowanych jej nazwiskiem.

Liz Hurley półnago. "To zbrodnia tak wyglądać"

Aktorka o nienagannej figurze pokazała się w wyzywających pozach, a fani po prostu oszaleli. "Jak ktoś w twoim wieku może wyglądać jak ty 20 lat temu. Albo nawet lepiej!", "To zbrodnia mieć takie ciało, przestań!", "Bogini, Ty masz 58 lat? To niemożliwe", "Najpiękniejszy biust na świecie" - pisali w komentarzach.

Sekret wyglądu Liz Hurley. Zamiast ćwiczeń robi TO!

Wygląd Liz Hurley to zasługa diety, ćwiczeń czy genów? Nic z tych rzeczy. Gwiazda zdradziła kiedyś, co robi, by wyglądać tak znakomicie. Można się zdziwić! W rozmowie z "Women's Health" wyznała, że zamiast ćwiczyć, woli pomęczyć się w czasie prac w ogrodzie lub sprzątając dom. Przycinanie żywopłotu, pielenie grządek, mycie lustra, szorowanie podłogi - to wszystko jest dla gwiazdy o wiele bardziej atrakcyjne, niż wyciskanie siódmych potów na sali treningowej.

