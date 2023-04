58-letnia Paulina Porizkova świętuje urodziny nago! Zakryła się pluszakiem

Gdy patrzy się na to zdjęcie, trudno uwierzyć, że Paulina Porizkova, czeska supermodelka, skończyła właśnie 58 lat. Swoje urodziny postanowiła spędzić… bez ubrań. "Świętuję tylko ze słońcem i uśmiechem. I nadzieją, że najlepsze dopiero nadejdzie. I wdzięcznością za wszystko, co przywiodło mnie tu, gdzie teraz jestem" – napisała na Instagramie, gdzie pokazała swoją gorącą fotkę. Widać na niej Porizkovą, która leży w łóżku naga jak ją Pan Bóg stworzył, zakrywając się jedynie skrawkiem prześcieradła i pluszową maskotką.

Porizkova nago. "Dlaczego te zdjęcia szokują?"

Fanki były zachwycone. "Za chwilę kończę 49 lat i jestem przerażona. Dziękuję, że udowadniasz, że wiek to żaden wyrok" – napisała jedna z nich. Zjawiskowa Czeszka nie po raz pierwszy pokazała się bez ubrań. W ten sposób przekonuje w mediach społecznościowych, że kobieta w każdym wieku jest piękna i może się czuć jak milion dolarów. Parę miesięcy temu pod jedną z takich rozebranych fotografii napisała: "Dlaczego zdjęcie starszej kobiety, która odważy się czuć seksownie, jest tak niepokojące dla wszystkich tych kolesi w tym samym wieku, co ona? Kiedy robiłam takie zdjęcia jako nastolatka, czasami zawstydzały mnie kobiety, ale nigdy mężczyźni. Jedyne, co się zmieniło, to mój wiek".

Paulina Porizkova. Supermodelka odkryta przypadkiem

Paulina Porizkova karierę rozpoczęła w bardzo młodym wieku. Urodzona na terenie byłej Czechosłowacji miała kilkanaście lat, gdy zgodziła się, by jej przyjaciel, który marzył, by zostać fotografem, zrobił jej kilka zdjęć. Mężczyzna wysłał fotki niebieskookiej blondynki do jednej z agencji modelek w Paryżu. Parę miesięcy później Porizkova brała już udział w pokazach mody największych kreatorów, pojawiała się na okładkach branżowych pism i zachwycała cały świat.

