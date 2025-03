62-letni Tom Cruise przyłapany z nową miłością? To była ukochana Bena Afflecka!

Tom Cruise to legenda i zdecydowanie jedna z największych gwiazd swojego pokolenia. Aktor znany z ról w takich hitach, jak "Top Gun", "Jerry Maguire", "Urodzony 4 lipca" i "Mission Imposible", ma na koncie związki i małżeństwa z takimi gwiazdami jak Mimi Rogers, Nicole Kidman, Penelope Cruz i Katie Holmes. Tyle samo, co o jego burzliwym życiu uczuciowym media rozpisywały się o jego związkach z organizacją scjentologów. To właśnie ten epizod z jego życia miał się przyczynić do rozpadu jego relacji miłosnych - zarówno z Kidman, jak i z Holmes.

Tom Cruise ma nową ukochaną? Rzucił rosyjską modelkę

Od pewnego czasu rozpisywano się o jego związku z rosyjską modelką Elsiną Khayrovą, byłą żoną rosyjskiego oligarchy. Nie dalej jak rok temu jednak pojawiły się plotki o ich rozstaniu. Czy serce przystojnego Cruise'a jest wciąż wolne? "Page Six" publikuje zdjęcia 62-letniego aktora z młodszą od niego o 26 lat "dziewczyną Bonda", piękną Aną de Armas. Gwiazda to była ukochana Bena Afflecka, który nie tak dawno doprowadził do końca swoje krótkie małżeństwo z Jennifer Lopez.

Tom Cruise i Ana de Armas na wspólnej kolacji. Co mówią źródła?

Tom Cruise i Ana de Armas zostali sfotografowani razem w ubiegły piątek, 14 marca, po przylocie helikopterem na londyńskie lotnisko. "Wydawali się być w dobrych nastrojach, 62-letni Cruise rozmawiał z członkami załogi, a 36-letnia de Armas uśmiechała się u jego boku" - czytamy. Noc wcześniej tę samą parę widziano w innym miejscu w Londynie. Zjedli wspólnie kolację, po czym wyszli z restauracji i odjechali w jednej taksówce. Czy to nowy romans? Źródło, na które powołuje się "Page Six" twierdzi, że parę łączy jedynie przyjaźń, a na kolację wybrali się wraz ze swoimi agentami, by porozmawiać o przyszłej współpracy.

Tom Cruise, 62, and Ana de Armas, 36, touch down in London together after helicopter ride https://t.co/EYiO2ZqlRM pic.twitter.com/S6nsP6UKVs— Page Six (@PageSix) March 16, 2025