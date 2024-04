63-letni duchowny wziął ślub z 12-latką! "Wybrał ją, gdy miała sześć lat"

63-letni przywódca religijny wziął ślub z 12-latką i chciał przygotowywać ją do rodzenia dzieci. Tłumaczył, że musi poślubić dziewicę

Dwanaście milionów - co rok taka liczba dziewczynek poniżej osiemnastego roku życia według danych ONZ zmuszanych jest do małżeństw w Afryce i w Azji. To dane z 2022 roku. Historia z Ghany, o której zrobiło się teraz głośno na całym świecie, jest więc delikatnie mówiąc wierzchołkiem góry lodowej, a rozgłos zdobywają bardzo nieliczne przypadki. Teraz światowe media rozpisują się o 63-letnim duchownym z Ghany, który w ramach "tradycyjnego rytuału" pojął za żonę zaledwie 12-letnią dziewczynkę. Miejscowy guru i "święty mąż" Gborbu Wulomo Nuumo Borketey Laweh XXXIII zawarł rytualny związek małżeński z Naa Okromo. Na zdjęciach z ceremonii, które pojawiły się w sieci, widzimy smutne dziecko w białych szatach, któremu duchowny z siwą brodą nakłada na głowę wieniec. Co więcej, według m.in. Daily Star dziewczynka znała swoje koszmarne przeznaczenie od szóstego roku życia, bo właśnie wtedy "święty mąż" ją sobie upatrzył, twierdząc, że jako przywódca religijny musi poślubić dziewicę. Jak informował ghański portal Pulse, dziewczynka po tym wszystkim nie musiała na szczęście odbywać nocy poślubnej, jednak oczekiwano już drugiej ceremonii "oczyszczenia", mającej przygotować 12-latkę do rodzenia dzieci.

"Ten rytuał umożliwi jej wywiązanie się z przewidywanych obowiązków żony Gborbu Wulomo, które obejmują urodzenie dzieci”. Policja zareagowała

„Uważa się, że ten rytuał umożliwi jej wywiązanie się z przewidywanych obowiązków żony Gborbu Wulomo, które obejmują urodzenie dzieci” – podawało źródło. Po tych doniesieniach wybuchła fala słusznego oburzenia. Obrońcy guru podkreślali fakt, że póki co "żona" nie mieszka z "mężem", a ślub był tylko czymś na kształt zaręczyn. Rzecznik świątyni, którą rządzi 63-letni amator dzieci, tłumaczył, że „Naa Yomo Ayemuade to wskrzeszona kobieta, która żyła ponad 300 lat temu i powróciła, aby umożliwić dopełnienie świętych rytuałów jednego z bóstw, które nie były wykonywane od lat”. Ostatecznie zareagowały władze. Dziewczynka wraz z matką według doniesień lokalnych mediów, w tym Citynewsroom, znalazły się pod ochroną policji, a stowarzyszenie pediatrów z Ghany potępiło tego rodzaju rytuały. Być może tę jedną dziewczynkę uda się uratować przed duchownym szukającym dziewic, ale miliony innych, o których nikt nie przeczyta w mediach, nie będą mieć niestety tej szansy.

i Autor: Facebook / Ablade TV Online

The Ghana Police Service has identified and located the 12-year-old girl who is alleged to have been married to the 63-year-old Gborbu Wulomo in Nungua, Accra. The girl and her mother are currently under Police protection.#GHOneNews pic.twitter.com/5DraouKhPI— GHOne TV (@ghonetv) April 2, 2024

2024: Nungua Mantse supports 63-year-old Gborbu Wulomo's marriage to 12-year-old girl in the name of preserving cultureIn October 2021, the same Mantse wanted LGBTQ+ people "picked up and burned to leave the face of the earth"He wanted consenting adults killed for being gay! pic.twitter.com/mLl7B6MtHs— Rightify Ghana (@RightifyGhana) April 1, 2024

