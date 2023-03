65-letnia Madonna poderwała boksera młodszego o połowę! Rzuciła modela dla 29-latka

Zakochał się w 800-letniej mumii. "Śpię z nią, to moja duchowa dziewczyna"

65-letnia Madonna poderwała 29-letniego boksera. Piosenkarka zachwycona muskułami Josha Poppera!

Madonna uwielbia podkreślać, że nie zamierza stawać się stateczną matroną i zwalniać tempa. Co i rusz jest głośno o kolejnych romansach 65-letniej już królowej popu, a jej wybrankami zostają dwudziestokilkuletni mężczyźni. Teraz Madonna znów zmieniła kochanka - przynajmniej według najnowszych doniesień "Daily Mail". Jak przekonują dziennikarze, sławna piosenkarka już znudziła się 23-letnim modelem Andrew Darnellem, z którym spotykała się przez ostatnich pięć miesięcy. Podobno Madonna rzuciła go dla 29-letniego... boksera. Wybrankiem Madonny ma być według tych rewelacji niejaki John Popper, właściciel siłowni na Manhattanie i trener jej dzieci. Madonna pokazała na Instagramie zdjęcie w towarzystwie Josha Poppera, na którym wymownie chwyta go za bokserskie muskuły...

Nowy chłopak Madonny ma siłownię w Nowym Jorku. Gdzie można go spotkać?

Oficjalnie ani ona, ani bokser z siłowni nie potwierdzają, by łączyło ich coś więcej niż treningi, jakie Popper urządza jednemu z dzieci Madonny, które uczy boksowania. Ale jak ujawnia źródło zbliżone do piosenkarki, z trenerem dziecka łączy ją coś więcej i jest to gorący romans! Czy ta miłość przetrwa? Trudno powiedzieć, ale jedno jest pewne - siłowni Bredwinners w Nowym Jorku nie zabraknie teraz klientów i klientek spragnionych bokserskich emocji, a Madonnie jest znów głośno.

