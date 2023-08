65-letnia Madonna przedstawiła 29-letniego kochanka synowi! "Tylko sześć lat starszy"

Co za skwar!

65-letnia Madonna spotyka się z 29-letnim bokserem na poważnie?! Gwiazda przedstawiła 29-letniego Joshuę Poppera swojemu 23-letniemu synowi

Madonna (65 l.) jest znana z tego, że w miłości nie zamierza przejmować się swoim wiekiem. Podrywa znacznie młodszych mężczyzn, a oni najwyraźniej jej nie odmawiają. W marcu zrobiło się głośno o tym, że sławna piosenkarka znudziła się 23-letnim modelem i rzuciła go dla 29-letniego... boksera. Kochankiem Madonny jest teraz Joshua Popper (29 l.), właściciel siłowni na Manhattanie i trener jej dzieci. Początkowo wydawało się, że ta miłość nie przetrwa. Jednak Joshua sprawdził się jako partner życiowy do tego stopnia, że gwiazda nadal trwa u jego boku. W lipcu nieprzytomna gwiazda trafiła na oddział intensywnej terapii i walczyła o życie. Jak pisze teraz "The Sun", bokser był dla niej prawdziwym wsparciem w trudnych chwilach. Nie dziwota, że gwiazda postanowiła wznieść ten związek na wyższy poziom.

Madonna spotyka się z coraz młodszymi mężczyznami. Którzy tancerze i modele byli jej kochankami? Kto był mężem Madonny?

Według "The Sun" Madonna przedstawiła najstarszemu synowi swojego młodszego o 36 lat chłopaka. Rocco Richie (23 l.) jest od niego tylko sześć lat młodszy. Znaleźli wspólny język? A może będzie z tego kolejny ślub?! Madonna była już dwukrotnie zamężna. Jej pierwszym mężem był Sean Penn (63 l.), para pobrała się w 1985 roku, a rozwiodła w 1989. Następnie piosenkarka wyszła za reżysera Guya Ritchiego (54 l.) i była jego żoną w latach 2000-2008. Następnie rzuciła się w wir romansów z dwudziestokilkulatkami. Spotykała się przez trzy lata z tancerzem Ahlamalikiem Williamsem (29 l.), modelem Andrew Darnellem (24 l.) czy tancerzem Brahimem Zaibatem (23 l.).

