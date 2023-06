Madonna na intensywnej terapii. Wstrząsające słowa jej bliskich! To koniec?!

Jak on to robi?!

Dramatyczne informacje z USA. W środę, 28 czerwca, wieczorem, przekazano, że w minioną sobotę 64-letnia Madonna została znaleziona nieprzytomna w swoim nowojorskim mieszkaniu. Gwiazda trafiła na oddział intensywnej terapii, gdzie podobno przez co najmniej dobę była zaintubowana. Menedżer piosenkarki, Guy Oseary, przekazał, że do szpitala trafiła z powodu poważnej infekcji bakteryjnej. Media jednak docierają do źródeł bliskich Madonnie, które twierdzą, że ciężki stan Madonny jest spowodowany zupełnie czymś innym, a jej najbliższych od weekendu przygotowuje się na najgorsze.

Bliscy Madonny: "Myśleliśmy, że to koniec"

"Ostatnie dni były bardzo traumatyczne, przygotowywano nas na każdy scenariusz, nie byliśmy pewni, czy ona sobie poradzi" - mówi jej krewny, cytowany przez "Daily Mail". "Wszyscy wierzyliśmy, że możemy ją stracić, dlatego informacja o jej chorobie była trzymana w tajemnicy". Członek rodziny Madonny mówi też, że jej stan jest prawdopodobnie spowodowany morderczymi przygotowaniami do trasy koncertowej, którą Madonna miała rozpocząć 15 lipca. Już wiadomo, że nic z tego. "Pracowała po 12 godzin, a ostatnio nawet niemal całą dobę. Myślała, że jest niezwyciężona" - mówi źródło portalu. Menedżer artystki poinformował w środę, 28 czerwca, że stan Madonny nieco się poprawił, ale wciąż wymaga leczenia.

W tym roku Madonna pochowała brata

Przy jej szpitalnym łóżku niemal cały czas czuwała jej najstarsza córka, 26-letnia Lourdes Leon. W sumie Madonna ma szóstkę dzieci. Sama także pochodzi z dużej rodziny. Ma trzy siostry: Paulę, Melanie i Jennifer, miała też czterech braci: Anthony'ego, Martina, Christophera i Mario. Miała, ponieważ w lutym tego roku z powodu nowotworu gardła zmarł 66-letni Anthony, który ostatnie lata spędził jako bezdomny.

BREAKING: Madonna was found unresponsive over the weekend and was rushed to ICU. She is now recovering in the hospital 🙏 pic.twitter.com/Ns3MpEXuft— Daily Loud (@DailyLoud) June 28, 2023

