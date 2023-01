64-letnia Madonna przebrała się za Jezusa. Ostatnia wieczerza, golizna i krew. SZOK!

Szukają go jego dzieci

Świat w szoku! 64-letnia Madonna, która właśnie zapowiedziała pierwszą od lat trasę koncertową, jest gwiazdą najnowszego wydania magazynu "Vanity Fair Italia" i wygląda na to, że po raz kolejny mocno się naraziła Kościołowi katolickiemu. Przypomnijmy, gwiazda była już trzy razy ekskomunikowana, ma też zakaz wjazdu do Watykanu. Po tym, co można zobaczyć na okładce pisma i na rozkładówce stworzonej przez duet włoskich fotografów Luigi & Iango, Madonna utrzyma status wroga numer jeden gorliwych katolików.

Ostatnia wieczerza Madonny. "Bluźnierstwo!"

64-letnia wokalistka upodabnia się tam bowiem do Matki Boskiej i Jezusa. Między innymi odtwarza scenę ostatniej wieczerzy, która tu wygląda bardziej, jak rozpustne "Wielkie żarcie", a "Apostołami" są skąpo ubrane modele i modelki. Strumieniami leje się wino, krew, Madonna jest obwieszona krzyżami, pozuje z lalkami imitującymi noworodki, a całość jest przesiąknięta surowym klimatem. "Chcieliśmy stworzyć symboliczną sesję, w której piękno obrazów może być pokornie opowiedziane poprzez mocne tematy, które naznaczyły niezwykłą, zaangażowaną, duchową podróż silnej kobiety, która jest w stanie rzucić sobie wyzwanie. Kobiety, która nigdy nie przestaje inspirować, prowokować, skłaniać do myślenia i pchania świata do przodu poprzez tolerancję, miłość, światło i zaangażowanie" - tłumaczą na Instagramie twórcy sesji zdjęciowej.

Madonna jak Matka Boska? Stroje stworzyła jej Polka!

Opinie na temat skandalizujących zdjęć są podzielone. Jedni są zachwyceni mocnym przekazem, niesamowitym klimatem, wspaniałymi kadrami i odwagą Madonny. Inni zarzucają jej plucie na Kościół, bluźnierstwo, a nawet bycie pod wpływem... szatana. Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że niesamowite stroje, w których pozuje Madonna stworzyła polska kostiumografka, Katarzyna Konieczka. W rozmowie z portalem Trójmiasto.pl opowiedziała o pracy nad niezwykłymi projektami. "Obdarzono mnie zaufaniem, miałam też dużo czasu na stworzenie każdego stroju, ale też styliści wiedzieli, że od lat specjalizuję się w kostiumach maryjnych, szczególnie tych inspirowanych polską sztuką sakralną. Wiedzieli, czego mogą się po moich pracach spodziewać".

madonna by luigi & iango for vanity fair, so far easily the best editorial of the year and one of the best in recent months pic.twitter.com/ZYHCGm08ze— corinne ☆ (@MIUCClAMUSE) January 18, 2023

