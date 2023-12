70-latka urodziła bliźniaki! "Blisko rekordu świata"

Przyłapała faceta na zdradzie. To, co zrobiła, jest hitem sieci! WIDEO

70-latka poddała się zabiegowi in vitro i urodziła bliźnięta. Safina Namukwaya z Ugandy jest niemal najstarszą matką świata

Ile lat miała najstarsza matka świata? Obecnie rekord należy do pewnej kobiety z południowych Indii. W 2019 roku 73-letnia kobieta urodziła bliźniaczki po poddaniu się zabiegowi in vitro. Teraz rekord ów został niemal wyrównany. Jak ogłosili przedstawiciele centrum medycznego w Kampali, stolicy Ugandy, ich 73-letnia pacjentka właśnie została matką bliźniąt. Safina Namukwaya nie zaszła w ciążę przypadkowo, tylko z pełną świadomością, przy pomocy zapłodnienia in vitro. Jak podaje BBC, mieszkanka Ugandy wcześniej przez wiele lat nie mogła mieć dzieci, przez co była narażona w swoim otoczeniu na nieprzyjemności. Uważano nawet, że padła ofiarą... klątwy. Kobieta została wdową w 1992 roku, a w 1996 roku poznała obecnego partnera. Z nim również nie mogła zajść w ciążę, ale choć lata mijały, nie odpuszczała. Swoje pierwsze dziecko urodziła w 2020 roku, mając ponad 60 lat! Potem znów stosowała in vitro, aż pojawiła się u niej ciąża bliźniacza. Kobieta wykorzystała komórkę jajową dawczyni oraz nasienie męża.

„W wieku 70 lat jestem uważana za słabą, niezdolną do zajścia w ciążę, porodu ani opiekowania się dzieckiem, a tu mamy cud"

Dzieci urodziły się właśnie w 31. tygodniu ciąży. Jako wcześniaki chłopiec i dziewczynka trafiły do inkubatorów, ale ich stan jest dobry. „W wieku 70 lat jestem uważana za słabą, niezdolną do zajścia w ciążę, porodu ani opiekowania się dzieckiem, a tu mamy cud i bliźniaki” – powiedziała AFP świeżo upieczona mama. Co na to wszystko ojciec dzieci? Podobno po tym wszystkim... nie skacze ze szczęścia. "Mężczyźni nie lubią, gdy im się mówi, że nosisz więcej niż jedno dziecko. Odkąd mnie tu przyjęto, mój mężczyzna ani razu się nie pojawił" - powiedziała mediom 70-latka...

