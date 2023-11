i Autor: Shutterstock Późne macierzyństwo

Niesamowita historia

Została najstarszą matką na świecie. Jak wygląda 18 lat po porodzie?

kaja 12:47 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Ta kobieta została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa jako najstarsza kobieta, która urodziła dziecko. Adriana Iliescu to rumuńska pisarka, która przez wiele lat bezskutecznie starała się o dziecko. Udało jej się to dopiero w wieku 66 lat. Na kobietę spadła fala krytyki, jednak ta się nie poddała i została mamą. Dziś jej córka jest już dorosłą kobietą.