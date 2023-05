80-letni Robert De Niro znowu został ojcem! Tajemnicze siódme dziecko

80-letni Robert De Niro został ojcem po raz siódmy! Matką dziecka może być dwukrotnie młodsza od gwiazdora instruktora sztuk walki

Szok na salonach! 80-letni Robert De Niro właśnie ponownie został ojcem. Laureat Oscara ujawnił niewiarygodną prawdę w wywiadzie dla "ET Canada". Został zapytany o to, jak to jest mieć aż sześcioro dzieci i odrzekł od niechcenia, że jest ich tak naprawdę siedmioro. "Właśnie urodziło mi się dziecko" - wyznał gwiazdor. Nie chciał uchylić rąbka tajemnicy w kwestii tożsamości matki swojego siódmego potomka, jednak amerykańskie media podejrzewają, że może nią być instruktorka sztuk walki Tiffany Chen, mająca obecnie około 45 lat, co czyni ją młodszą o kilka lat od najstarszego dziecka De Niro. Gwiazdor ma ze swoją pierwszą żoną 51-letnią córkę Drenę i 46-letniego syna Raphaela. Inne jego dzieci mają 27, 25 i 11 lat. Tiffany Chen w marcu była widziana z ciążowym brzuchem.

Robert De Niro. Za co dostał Oscara? Ile miał żon? Z kim się teraz spotyka?

Robert De Niro to jeden z najsławniejszych aktorów w dziejach. Zdobył dwa Oscary za role w filmach Ojciec chrzestny II (1974) i Wściekły Byk (1980). Filmy z jego udziałem zarobiły łącznie ponad 2,2 miliarda dolarów. W 2012 roku rozwiódł się z Grace Hightower (66 l.). To jego druga żona, ślub wzięli w 1997 roku, pierwszą żoną była Diahnne Abbott (od 1976 do 1988). Po rozstaniu z drugą żoną De Niro był łączony z instruktorką sztuk walki Tiffany Chen. Jeszcze latem sfotografowano ich razem na wakacjach. Nie wiadomo, czy ten związek przetrwał.

