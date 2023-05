82-letni syn włożył 100-letniego ojca do zamrażarki! Po paru latach została otwarta

51-latek poszedł do lasu na randkę. Miał być seks, ona go okradła. Na głowie miał rajstopy

100-letni staruszek znaleziony w zamrażarce! Ciało ukrył tam 82-letni syn

Straszne odkrycie holenderskich policjantów! Jak podał lokalny dziennik „De Limburger”, w południowej części Holandii doszło do nieprawdopodobnych zdarzeń. W miejscowości Landgraaf przy ulicy Mansholtstraat policjanci w jednym z mieszkań odkryli zamrożone zwłoki stuletniego mężczyzny. Jak się okazało, są to szczątki dawnego właściciela lokalu. Przesłuchano syna zamrożonego staruszka jako osobę mogącą mieć coś wspólnego z tą makabrą. Liczący sobie już 82 lata podejrzany przyznał podczas przesłuchania, że to on już kilka lat temu włożył ciało stuletniego ojca do domowej zamrażarki. Po co to zrobił? Jak powiedział 82-latek policjantom, aby "nie stracić z nim kontaktu i móc z nim jeszcze rozmawiać".

Chodziło o wyłudzenie emerytury? Tajemnica 100-latka w zamrażarce

Jak podkreślają holenderscy policjanci, wbrew pozorom nic nie wskazuje na zabójstwo. 100-latek umarł z przyczyn naturalnych i już po śmierci znalazł się w zamrażarce. Jednak nie zmienia to faktu, że jego niemal równie sędziwy syn odpowie przed sądem za to, co zrobił. Za ukrycie ciała zmarłego 82-latkowi grozi kara do dwóch lat więzienia lub grzywna. Jak podaje „De Limburger”, mężczyzna mógł wyłudzać emeryturę stulatka, ukrywając jego zgon, ale śledztwo trwa.

“Volgens De Limburger is verdachte een 82-jarige man. De overleden persoon zou zijn vader zijn”Overleden persoon aangetroffen in vrieskist in Landgraaf https://t.co/hluztikS6SOi oi oi…. 😳Geen verzekering, geen geld voor een begrafenis…?— ierdwyfke 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@ierdwyfke) May 8, 2023

