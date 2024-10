Adele ogłuchła?! Straszne wyznanie gwiazdy o chorobie!

Wstrząsające wyznanie Adele o chorobie i... głuchocie! Tajemnicza bakteria zaatakowała gwiazdę

Adele to jedna z najsławniejszych piosenkarek, a jej hity takie jak "Hello" zna niemal każdy. Brytyjska gwiazda kończy właśnie serię koncertów w Las Vegas. Ostatnio zaszokowała widownię wyznaniem na temat swojego stanu zdrowia! Tego nie spodziewał się nikt. Adele wyszła na scenę i powiedziała, że... częściowo ogłuchła z powodu choroby. Jak wyznała piosenkarka swoim fanom, wszystko zaczęło się jeszcze dwa miesiące temu, gdy w sierpniu przez dziesięć dni przebywała i koncertowała w Monachium w Niemczech. Zaraziła się wtedy rzadką bakterią wodną, przez co zaczęła cierpieć na wyjątkowo bolesne i skomplikowane zapalanie ucha, a to doprowadziło do utraty słuchu! Oby tymczasowej, jak zapewnia Adele. „Mam zapalenie ucha, które jest dość paskudne. Nigdy wcześniej tego nie miałam. To najboleśniejsza rzecz, jaka mi się kiedykolwiek przytrafiła. To było gorsze niż poród. To rzadka bakteria wodna. Bardzo trudno ją leczyć" - mówiła Adele fanom zgromadzonym na widowni w Las Vegas.

"Kilka razy chciałam odciąć sobie ucho. Już nie odczuwam bólu, co jest cudowne, ale jestem trochę głucha na lewe ucho!”

„Przez kilka dni przyjmowałam niewłaściwe antybiotyki, ale udało im się podać mi taki, który zaczął działać. Kilka razy chciałam odciąć sobie ucho. Już nie odczuwam bólu, co jest cudowne, ale jestem trochę głucha na lewe ucho!” - powiedziała gwiazda. Jednak mimo wszystko tym razem koncertów w Las Vegas nie odwołała. Jak pamiętamy, w 2022 roku zrobiła to podczas pandemii Covid-19, wywołując falę konsternacji, a nawet oburzenia wśród fanów. Dosłownie 24 godziny przed pierwszym koncertem piosenkarka ogłosiła wtedy, że wszystko zostaje odwołane. Adele pokazała wówczas w sieci filmik, w którym cała we łzach mówi, że koncertów w Vegas nie będzie z powodu... koronawirusa. Według wersji Adele, połowa jej ekipy złapała Covid-19 i z tego powodu powstały przeszkody logistyczne nie do pokonania. Niektórzy podejrzewali, że piosenkarka zwyczajnie przestraszyła się śpiewu na żywo po dłuższej przerwie. Ostatecznie koncerty zostały wtedy przełożone i doszły do skutku.

Sonda Który album lubisz najbardziej? "19" "21" "25" "30"

Adele has been left partially deaf after coming into contact with a rare water bacteria. pic.twitter.com/uUNpIwNKFg— Tpapa OG (@XViralNews7) October 27, 2024

Rozwiążesz ten quiz o Adele bez błędów? Pytanie 1 z 6 W 2012 roku magazyn Time uznał Adele za jednego z najbardziej wpływowych ludzi na świecie. Prawda Fałsz Dalej