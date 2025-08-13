Alarm nuklearny ogłoszony w Moskwie! Panika przez hakerów

Hakerzy włamali się do systemów alarmowych i ogłosili alert nuklearny. Koszmar w autobusach w Moskwie

Fałszywy alarm nuklearny w Moskwie! Pasażerowie komunikacji publicznej w stolicy Rosji 12 sierpnia nagle usłyszeli, jak z głośników płynie komunikat: „Uwaga, uwaga! Ukraina grozi nam bombardowaniem nuklearnym. Wszyscy do schronów!”. Wiele osób naprawdę się wystraszyło. W końcu trwa wojna na Ukrainie, która nie raz przenosiła się do Rosji, także w Moskwie, gdzie miały miejsce ataki dronów. Ukraińcy wielokrotnie atakowali w głębi państwa Putina, biorąc na celownik choćby miejsca dystrybucji paliwa, ale także miasta. Miesiącami okupowali też przygraniczne tereny w rejonie Kurska i Biełgorodu. Komunikat, choć przerażający, nie brzmiał więc tak całkowicie niewiarygodnie. Ale władze stołecznego transportu zbiorowego szybko zaczęły uspokajać, że to hakerzy włamali się do systemów ostrzegania i ogłosili fałszywy alarm.

"Obecnie specjaliści sprawdzają infrastrukturę sieciową i usuwają skutki nieautoryzowanego dostępu"

Według informacji lokalnych mediów, atak dotknął nie całą Moskwę czy wszystkie pojazdy komunikacji publicznej, a jedynie przewoźnika komercyjnego OOO Transavtoliz. Władze transportowe Moskwy szybko wydały oświadczenie, że przekazy te były fałszywe i nie ma powodów do paniki. „Odegrano komunikaty dźwiękowe, które nie odpowiadały rzeczywistości. Obecnie specjaliści sprawdzają infrastrukturę sieciową i usuwają skutki nieautoryzowanego dostępu” – poinformował rzecznik moskiewskiego transportu. Warto zaznaczyć, że choć komunikat wskazywał na rzekome zagrożenie ze strony Ukrainy, państwo to nie posiada już broni jądrowej – miało ją, ale zrezygnowało z niej w połowie lat 90. w zamian za gwarancje bezpieczeństwa w ramach Memorandum Budapeszteńskiego. Jak wiemy, gwarancje te nic nie dały i Rosja i tak zaatakowała.

