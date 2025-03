Atak dronów na Moskwę! Płoną domy, są ofiary

Zmasowany atak dronów na Moskwę. Płonące domy, eksplozje na blokowiskach. Mer miasta mówi o "ukraińskich dronach"

Zdjęcia i filmy pokazujące to, co działo się nad ranem w Moskwie i w jej okolicach, przypominają widoki z Ukrainy. Ataki w głębi Rosji zdarzały się już nie raz, ale to największy zmasowany atak na stolicę, jaki miał miejsce od wybuchu wojny na Ukrainie. Wojna przeniosła się minionej nocy bardzo blisko Władimira Putina, ale ucierpieli zwyczajni cywile. Na zdjęciach widać płonące domy, wybuchy na dużych blokowiskach. "Siły obrony przeciwlotniczej ministerstwa obrony w dalszym ciągu odpierają zmasowany atak wrogich dronów na Moskwę" – napisał mer Moskwy Siergiej Sobianin na serwisie społecznościowym Telegram. Jak poinformował we wtorek gubernator obwodu moskiewskiego Andriej Worobiow, cytowany przez AFP, zginęła co najmniej jedna osoba, a trzy zostały ranne, ale skala zniszczeń wskazuje na to, że może to być dopiero początek tragicznego bilansu. Dwa lotniska zostały całkowicie zamknięte.

Dziś szczyt amerykańsko-ukraiński w Rijadzie. Moment ataku nie był na pewno przypadkowy

Dlaczego do zmasowanego ataku na Moskwę doszło akurat teraz? Przecież właśnie dziś, we wtorek 11 marca w Arabii Saudyjskiej odbędzie się ważne spotkanie w sprawie negocjacji pokojowych. Ukraińska i amerykańska delegacja mają przylecieć do Rijadu i dać sobie drugą szansę po awanturze w Białym Domu i porozmawiać na temat warunków zakończenia walk. Władze miasta mówią o zestrzeleniu około 60 "ukraińskich dronów". Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że obrona przeciwlotnicza zestrzeliła nad 10 obwodami 337 dronów, głównie nad kurskim i moskiewskim. Nie ma na razie komentarza ani strony ukraińskiej, ani rosyjskiej na temat zmasowanego nalotu. Może to być firma wywarcia nacisku na stronę rosyjską ze strony Ukrainy, ale także jakaś forma operacji pod fałszywą flagą. Czekamy na dalsze doniesienia.

Autor:

Sonda Uważasz, że w 2025 r. moze zakończyć się wojna rosyjsko-ukraińska? Jest to możliwe... Jest to niemożliwe... Nie mam pojęcia...

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Konwencja zdjęciowa, będzie łatwiej? Pytanie 1 z 10 Jaki warszawski most widzimy na zdjęciu? Świętokrzyski Siekierkowski Gdański Następne pytanie