Ale jazda! Putin bawi się w Saurona. Rozdał przywódcom złote pierścienie władzy

Ale jazda! Putin bawi się w Saurona. Rozdał politykom złote pierścienie władzy

Zełenski to Frodo Baggins?

"Jeden, by wszystkimi rządzić, jeden, by wszystkie odnaleźć, jeden, by wszystkie zgromadzić i w ciemności związać". Czy są tu fani "Władcy Pierścieni"? Jednym z nich okazał się Władimir Putin (70 l.), który podczas spotkania przywódców Wspólnoty Niepodległych Państw, rozdał im złote pierścienie ze specjalną inskrypcją. Łukaszenka przeszczęśliwy!