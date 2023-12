Alina Kabajewa wraca! "Kochanka Putina" jest pod wpływem leków?

Pierwsza dama ostrzega przed Putinem. "Jeśli to zrobimy, umrzemy"

Alina Kabajewa pokazała się publicznie po raz pierwszy od plotek o ataku serca i śmierci Putina. Niebywałe plotki krążą o kulisach nagrania

Co się ostatnio działo z Aliną Kabajewą? Słynna była gimnastyczka olimpijska i rosyjska potentatka medialna od końcówki października nie była widywana publicznie. Odkąd zaczęły krążyć plotki o rzekomej śmierci Władimira Putina, jego rzekoma kochanka zapadła się pod ziemię. Plotki te nie zostały potwierdzone przez żadne wiarygodne źródło, ale Kabajewej nadal nigdzie nie ma. Jeśli wierzyć jeszcze innym pogłoskom, los "kochanki Putina" jest zdecydowanie niewesoły... Według tajemniczego profilu General SVR, którego autorzy podają się za dawnych agentów rosyjskich służb, Kabajewa jest de facto w areszcie domowym w rezydencji na Wałdaju, a władający (według tego profilu) Rosją szef służb Nikołaj Patruszew nie bardzo wie, co z gimnastyczką zrobić i rozważa nawet umieszczenie jej w szpitalu psychiatrycznym, zwłaszcza, że ostatnio Kabajewa ma ataki histerii. Teraz wbrew tym doniesieniom Alina Kabajewa znów pojawiła się publicznie! Odkąd świat obiegły plotki o ataku serca, a po paru dniach również o śmierci Władimira Putina, jego domniemana partnerka zniknęła. Teraz w sieci pojawił się film pokazujący trening gimnastyczek prowadzony przez Kabajewą.

"Alina musiała się długo przygotowywać ze względu na jej niestabilny stan psychiczny, który szybko pogorszył się"

Według General SVR okoliczności powstania filmu są o wiele bardziej dramatyczne, niż można by przypuszczać. "Alina musiała się długo przygotowywać ze względu na jej niestabilny stan psychiczny, który szybko pogorszył się do tego stopnia, że konieczna była profesjonalna opieka medyczna. Po „leczeniu” Kabajewej i doprowadzeniu jej do stanu, w którym można ją było zaprezentować społeczeństwu, zorganizowano „wywiad” na tematy nieszkodliwe i abstrakcyjne. Obrączka na dłoni Aliny powinna symbolizować doskonałe relacje z rzekomo „żywym” cywilnym prezydentem i melancholijny nastrój (wywoływany przez leki) – błogosławieństwo w życiu rodzinnym" - czytamy na portalu General SVR.

Alina Kabajewa nazywana jest "kochanką Putina". Dlaczego?

Alina Kabajewa jest łączona z rosyjskim dyktatorem od 2008 roku, kiedy to o jej rzekomym związku z Putinem napisał "Moskowskij Korespondent". Gazeta została szybko zamknięta po publikacji tekstu o tym romansie, oficjalnie z powodu problemów finansowych. W 2013 roku Putin rozwiódł się z żoną Ludmiłą, a według Aleksieja Nawalnego - szybko stanął na ślubnym kobiercu drugi raz właśnie z Aliną. "Page Six" pisał niedawno, że Kabajewa w ostatnich latach zdążyła urodzić Putinowi aż czworo dzieci, w tym bliźniaczki, a "Sonntagszeitung" wyśledził z kolei, że Alina Kabajewa ma z Putinem jednak tylko dwóch synów w wieku 5 i 9 lat. Oficjalnego potwierdzenia związku rosyjskiego prezydenta z eks gimnastyczką olimpijską nigdy nie było.

