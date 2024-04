Alina Kabajewa wywołała burzę! "Kochanka Putina" zrugana przez ludzi

Szokujące oświadczenie Rosji o Katyniu. "Powrót do wersji z czasów Stalina"

Alina Kabajewa, była gimnastyczka olimpijska, nazywana jest od lat "kochanką Putina". Według różnych medialnych doniesień sportsmenka, obecnie bizneswoman zarządzająca rosyjskim imperium medialnym, ma nawet z dyktatorem dzieci. Oficjalnie Władimir Putin nigdy tego nie potwierdził, ona również. Odkąd w październiku zaczęły krążyć plotki o rzekomej śmierci Władimira Putina, "kochanka" na jakiś czas zapadła się pod ziemię. Plotki te nie zostały potwierdzone przez żadne wiarygodne źródło. Według tajemniczego profilu General SVR, którego autorzy podają się za dawnych agentów rosyjskich służb, Kabajewa od śmierci Putina przebywała de facto w areszcie domowym w rezydencji na Wałdaju i przeżywała załamanie nerwowe. Potem zaczęła jednak pokazywać się na filmach z treningów młodych gimnastyczek. Właśnie jeden z nich wywołał ostatnio burzę w internecie. Dlaczego?

Kabajewa krytykowała ćwiczenia gimnastyczne dziewczynki. Niektórzy uważają, że była niemiła

Film został zamieszczony przez samą sportsmenkę na jej koncie na Instagramie. Nagranie pokazuje treningi młodych gimnastyczek w jej akademii gimnastycznej Heavenly Grace w Soczi. Kabajewa nie szczędzi jednej z nich krytycznych uwag. Normalna rzecz na treningu przyszłych mistrzów, a może przesada? Zdania są podzielone, niektórych słowa Kabajewej oburzyły. Trenerka wołała do dziewczynki wykonującej ćwiczenia z dużą obręczą: „Przytrzymaj nogę, opuść nogę, nie tylko opuść rękę, ale puść ją w ten sposób – podnieś ją. Kristina, czy nie prosiłam cię o zrobienie tego? (...) Dlaczego zapominasz? To się dzieje wszędzie". Po tych uwagach dziewczynka wykonała ćwiczenie dobrze, za co Kabajewa pochwaliła ją, mówiąc: "dobra robota". "Jaka nieprzyjemna z ciebie kobieta" - pisze jedna z komentujących osób. "Dlaczego pstryknęła palcami i upokorzyła dziecko?" - pyta kolejna. Inni są z kolei zachwyceni Kabajewą i jej treningami, wysyłając serduszka i pochwały.

Alina Kabajewa nazywana jest "kochanką Putina". Dlaczego?

Alina Kabajewa była łączona z rosyjskim dyktatorem od 2008 roku, kiedy to o jej rzekomym związku z Putinem napisał "Moskowskij Korespondent". Gazeta została szybko zamknięta po publikacji tekstu o tym romansie, oficjalnie z powodu problemów finansowych. W 2013 roku Putin rozwiódł się z żoną Ludmiłą, a według zmarłego niedawno w kolonii karnej w zagadkowych okolicznościach Aleksieja Nawalnego - szybko stanął na ślubnym kobiercu drugi raz właśnie z Aliną. "Page Six" pisał niedawno, że Kabajewa w ostatnich latach zdążyła urodzić Putinowi aż czworo dzieci, w tym bliźniaczki, a "Sonntagszeitung" wyśledził z kolei, że Alina Kabajewa ma z Putinem jednak tylko dwóch synów w wieku 5 i 9 lat. General SVR pisze o trójce dzieci. Oficjalnego potwierdzenia związku rosyjskiego prezydenta z eks gimnastyczką olimpijską nigdy nie było.

Putin's Olympian ex-mistress dubbed 'unpleasant' as she clicks fingers at girl studenthttps://t.co/Bh7bPj9Pi8 pic.twitter.com/dadGHZSS9I— Daily Star (@dailystar) April 17, 2024