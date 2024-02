Alina Kabajewa była szaleńczo zakochana w piosenkarzu?! "Znaleziono go martwego"

Alina Kabajewa kochała sławnego piosenkarza, gdy była już w związku z Putinem?! Murat Nasyrow zginął w tajemniczych okolicznościach po donosie

Alina Kabajewa, była gimnastyczka olimpijska, nazywana jest od lat "kochanką Putina". Według różnych medialnych doniesień sportsmenka, obecnie bizneswoman zarządzająca rosyjskim imperium medialnym, ma nawet z dyktatorem dzieci. Oficjalnie Władimir Putin nigdy tego nie potwierdził. Słynna sportsmenka i rosyjska potentatka medialna od końcówki października nie była widywana publicznie, a w grudniu pojawiła się na filmie z treningu młodych gimnastyczek. Odkąd w październiku zaczęły krążyć plotki o rzekomej śmierci Władimira Putina, "kochanka" zapadła się pod ziemię. Plotki te nie zostały potwierdzone przez żadne wiarygodne źródło. Według tajemniczego profilu General SVR, którego autorzy podają się za dawnych agentów rosyjskich służb, Kabajewa od śmierci Putina przebywała de facto w areszcie domowym w rezydencji na Wałdaju. Teraz przypomniano inne rzeczy, które swojego czasu pisał o Kabajewej General SVR.

"Piosenkarz zmarł tragicznie w wieku 37 lat. A przyczyną śmierci Murata Nasyrowa był jego wzruszający związek z Aliną Kabajewą"

Alina Kabajewa była zakochana w piosenkarzu podczas związku z Władimirem Putinem?! Takie sensacyjne plotki przypomniała w filmie na YouTube była rosyjska posłanka Maria Maksakowa w rozmowie z Alesią Batsman. "Piosenkarz zmarł tragicznie w wieku 37 lat. A przyczyną śmierci Murata Nasyrowa był jego wzruszający związek z Aliną Kabajewą" - powiedziała eks parlamentarzystka i przypomniała dawny wpis General SVR na ten temat, który głosił, że na rozkaz Putina Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Rosji Nikołaj Patruszew rzekomo nakazał wyrzucić Nasyrowa przez okno.

"Nazywała go najlepszym mężczyzną, jakiego miała, i mówiła, że nadal go kocha"

Kim była sekretna miłość "kochanki Putina"? Murat Nasyrow był idolem nastolatek w latach 90. i wykonywał popularne w Rosji piosenki „The Boy Wants to Tambov” i „I am You, You are Me”. Na jednym z teledysków widzimy Kabajewą, która tańczy na scenie u boku gwiazdora. Romans tych dwojga według General SVR rozkwitł na początku XXI stulecia, potem Kabajewa związała się z Putinem, ale nie mogła przestać kochać Nasyrowa. "Kabajewa w rozmowach z przyjaciółmi przez nieostrożność podzieliła się wspomnieniami ze swojego romansu z Muratem Nasyrowem, nazywając go najlepszym mężczyzną, jakiego miała, i mówiąc, że nadal go kocha (a było to już w czasie jej związku z Putinem)" – napisano na kanale General SVR. "Nagranie tych rozmów przekazano Putinowi pod koniec listopada 2006 roku. Kilka dni później Putin poprosił Nikołaja Patruszewa, aby raz na zawsze rozwiązał sprawę z Nasyrowem" – podsumowali autorzy tajemniczego kanału...

Alina Kabajewa nazywana jest "kochanką Putina". Dlaczego?

Alina Kabajewa była łączona z rosyjskim dyktatorem od 2008 roku, kiedy to o jej rzekomym związku z Putinem napisał "Moskowskij Korespondent". Gazeta została szybko zamknięta po publikacji tekstu o tym romansie, oficjalnie z powodu problemów finansowych. W 2013 roku Putin rozwiódł się z żoną Ludmiłą, a według zmarłego niedawno w kolonii karnej w zagadkowych okolicznościach Aleksieja Nawalnego - szybko stanął na ślubnym kobiercu drugi raz właśnie z Aliną. "Page Six" pisał niedawno, że Kabajewa w ostatnich latach zdążyła urodzić Putinowi aż czworo dzieci, w tym bliźniaczki, a "Sonntagszeitung" wyśledził z kolei, że Alina Kabajewa ma z Putinem jednak tylko dwóch synów w wieku 5 i 9 lat. General SVR pisze o trójce dzieci. Oficjalnego potwierdzenia związku rosyjskiego prezydenta z eks gimnastyczką olimpijską nigdy nie było.

