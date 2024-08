Aresztowano dilerkę celebrytów! Jeden sławny aktor nie żyje

Aresztowano dilerkę gwiazd. Jasveen Sangha pokazywała luksusowe życie na Instagramie. Prokuratura wiąże ją ze śmiercią Matthew Perry'ego

W mediach społecznościowych Jasveen Sangha (41 l.) pokazywała życie, którego na pewno niejeden obserwator jej zazdrościł. W kreacjach najdroższych marek sączyła drinki w prywatnych samolotach, latając co i rusz na wakacje do Japonii czy na plażę w Meksyku. Skąd ta kobieta miała taką fortunę? Bynajmniej nie z reklamowania kremów na Instagramie. Według prokuratury Jasveen Sangha to jedna z najbardziej prominentnych dilerek, która obsługiwała tylko sławnych i bogatych, oferując im środki dostępne wyłącznie na receptę w dużych ilościach czy metamfetaminę. Była nazywana "Królową Ketaminy", bo to właśnie ketamina była głównym źródłem jej dochodu. Ten środek używany jest tylko pod ścisłym nadzorem medycznym, ale bywa wykorzystywany nielegalnie jako znieczulający i odurzający. Ketamina stała się popularna wśród gwiazd, a Jasveen Sangha bezwzględnie to wykorzystywała. Zarabiała ogromne pieniądze, a w swoim domu w North Hollywood miała wielką składnicę narkotyków. Wpadła, bo ktoś naprawdę sławny przedawkował jej towary i zmarł. Chodzi o Matthew Perry'ego, 54-letniego gwiazdora serialu "Przyjaciele", który odszedł w październiku 2023 roku właśnie z powodu przedawowania ketaminy.

„Gwiazdy Hollywood powinny trząść się ze strachu. Każdy, kto ma cokolwiek wspólnego z Jasveen Sanghą, powinien się naprawdę zaniepokoić"

Aresztowano pięć osób, w tym "Królową Ketaminy". Policja najechała rezydencję Jasveen Sanghi w North Hollywood. "Podczas przeszukania funkcjonariusze organów ścigania skonfiskowali znaczne ilości nielegalnych narkotyków, w tym około 1978 gramów pomarańczowych tabletek, w których test terenowy wykazał obecność metamfetaminy, 79 butelek zawierających przezroczysty płyn, w którym test terenowy wykazał obecność ketaminy, a także różne inne podejrzane narkotyki" - podała policja w oświadczeniu. Kobieta używała rezydencji do przechowywania, pakowania i dystrybucji narkotyków. Może teraz trafić do więzienia nawet na resztę życia. W dodatku przypadek Perry'ego mógł nie być jedyny! Była prokurator federalna Neama Rahmani powiedziała "Page Six", że gwiazdy powinny zacząć się martwić, bo walcząc o łagodniejszy wymiar kary, dilerka celebrytów może zacząć sypać i zdradzać nazwiska sławnych klientów. „Gwiazdy Hollywood powinny trząść się ze strachu. Każdy, kto ma cokolwiek wspólnego z Jasveen Sanghą, powinien się naprawdę zaniepokoić" - powiedziała Rahmani.

Sonda Lubisz serial "Przyjaciele"? Tak Nie Nie znam tego serialu

Matthew Perry Death Probe Brings Charges Against His Assistant, Two Doctors and “Ketamine Queen”Authorities arrested the two main defendants in an investigation they say unearthed a "broad underground criminal network" that killed the 'Friends' star. pic.twitter.com/3NtMQx2hY8— CINEHOUSE 🤩 (@itscinehouse) August 15, 2024

Kultowe teksty z serialu "Przyjaciele". Kto to powiedział? Pytanie 1 z 10 „Mieliśmy przerwę!” - to kultowy tekst, który przez dziesięć sezonów wielokrotnie padł z ust: Rachel Rossa Chandlera Dalej