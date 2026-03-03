Atak dronów na ambasadę USA w Rijadzie. Wybuchł pożar!

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-03-03 2:39

Ambasada USA w Rijadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej, stała się celem ataku. Jak poinformowało saudyjskie ministerstwo obrony, w teren placówki uderzyły dwa drony. Na miejscu wybuchł pożar. Czy to kolejny akt agresji w regionie Bliskiego Wschodu?

Iran attack by US , Israel

i

Autor: www.freemalaysiatoday.com Olbrzymi słup dymu unosi się nad miastem po ataku na Iran, symbolizującym eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie. Scena przedstawia zniszczenie i niepewność, które mają wpływ na globalne rynki finansowe, o czym przeczytasz na Super Biznes.

Dwa drony uderzyły w ambasadę USA. Pożar i zniszczenia

Jak czytamy w oświadczeniu saudyjskiego ministerstwa obrony, dwa drony uderzyły w teren amerykańskiej placówki, powodując „ograniczony pożar i niewielkie zniszczenia”. Agencja Reutera, powołując się na swoje źródła, informuje o głośnym huku, płomieniach i dymie widocznym na miejscu zdarzenia. CNN podała, że w ambasadę uderzyły dwa irańskie drony. Na szczęście, jak dotąd nie ma informacji o ofiarach.

Polecany artykuł:

Wojna na Bliskim Wschodzie. USA wzywa swoich obywateli do pilnej ewakuacji [REL…

Apel ambasady do Amerykanów w Arabii Saudyjskiej

Po ataku, ambasada USA na platformie X zaapelowała do Amerykanów mieszkających w Rijadzie, Dżuddzie i Zahran, aby niezwłocznie schronili się i ograniczyli podróże do obiektów wojskowych.

Irańskie drony atakują Arabię Saudyjską. Rafineria naftowa również celem

Wcześniej irańskie drony uderzyły również w saudyjską rafinerię naftową w Ras Tanura, co spowodowało wstrzymanie prac w obiekcie. Czy to skoordynowana akcja wymierzona w strategiczne obiekty w Arabii Saudyjskiej?

Liban po ataku Izraela na Iran
Galeria zdjęć 23
Sonda
Czy konflikt na Bliskim Wschodzie wpłynie na ceny w Polsce?
Wojna na Bliskim Wschodzie. USA i Izrael zaatakował Iran
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POŻAR
WOJNA
BLISKI WSCHÓD
AMBASADA USA