Atak dronów na ambasadę USA w Rijadzie. Wybuchł pożar!

Dwa drony uderzyły w ambasadę USA. Pożar i zniszczenia
Jak czytamy w oświadczeniu saudyjskiego ministerstwa obrony, dwa drony uderzyły w teren amerykańskiej placówki, powodując „ograniczony pożar i niewielkie zniszczenia”. Agencja Reutera, powołując się na swoje źródła, informuje o głośnym huku, płomieniach i dymie widocznym na miejscu zdarzenia. CNN podała, że w ambasadę uderzyły dwa irańskie drony. Na szczęście, jak dotąd nie ma informacji o ofiarach.
Apel ambasady do Amerykanów w Arabii Saudyjskiej
Po ataku, ambasada USA na platformie X zaapelowała do Amerykanów mieszkających w Rijadzie, Dżuddzie i Zahran, aby niezwłocznie schronili się i ograniczyli podróże do obiektów wojskowych.
Irańskie drony atakują Arabię Saudyjską. Rafineria naftowa również celem
Wcześniej irańskie drony uderzyły również w saudyjską rafinerię naftową w Ras Tanura, co spowodowało wstrzymanie prac w obiekcie. Czy to skoordynowana akcja wymierzona w strategiczne obiekty w Arabii Saudyjskiej?