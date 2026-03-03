Atak dronów na ambasadę USA w Rijadzie. Wybuchł pożar!

Dwa drony uderzyły w ambasadę USA. Pożar i zniszczenia

Jak czytamy w oświadczeniu saudyjskiego ministerstwa obrony, dwa drony uderzyły w teren amerykańskiej placówki, powodując „ograniczony pożar i niewielkie zniszczenia”. Agencja Reutera, powołując się na swoje źródła, informuje o głośnym huku, płomieniach i dymie widocznym na miejscu zdarzenia. CNN podała, że w ambasadę uderzyły dwa irańskie drony. Na szczęście, jak dotąd nie ma informacji o ofiarach.

Apel ambasady do Amerykanów w Arabii Saudyjskiej

Po ataku, ambasada USA na platformie X zaapelowała do Amerykanów mieszkających w Rijadzie, Dżuddzie i Zahran, aby niezwłocznie schronili się i ograniczyli podróże do obiektów wojskowych.

Irańskie drony atakują Arabię Saudyjską. Rafineria naftowa również celem

Wcześniej irańskie drony uderzyły również w saudyjską rafinerię naftową w Ras Tanura, co spowodowało wstrzymanie prac w obiekcie. Czy to skoordynowana akcja wymierzona w strategiczne obiekty w Arabii Saudyjskiej?

