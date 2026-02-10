Atak dronów na schronisko dla zwierząt! Tragedia w Zaporożu

Rosyjskie drony uderzyły w schronisko dla bezdomnych zwierząt na Ukrainie

Dramat czworonożnych podopiecznych schroniska na Ukrainie i ich opiekunów! W rosyjskim ataku ucierpiały bezdomne zwierzaki. 6 lutego drony uderzyły w przytulisko dla psów „Dai Lapu, Druże” („Daj łapę, przyjacielu”) w Zaporożu, choć nie sposób przecież uznać takiego miejsca za cel wojskowy. Zniszczono miejsce, gdzie znalazły schronienie zwierzęta, które tyle już w życiu wycierpiały. Jak podaje m agencja UNN, powołując się na Narodową Policję Ukrainy, zginęło 15 psów, a 10 zostało rannych. 41-letni pracownik schroniska też odniósł obrażenia i trafił do szpitala. Ocalałe zwierzęta ewakuowano do klinik weterynaryjnych. „Wiele zwierząt nie żyje, wiele zostało rannych, wybiegi zostały zniszczone, psy uciekły… Potrzebujemy pomocy – zarówno rzeczowej, jak i finansowej” – napisało schronisko na swoim profilu na Instagramie.

Jak pomóc schronisku na Ukrainie? Podajemy adres konta na Instagramie

„Kiedy dochodzi do tak tragicznych wydarzeń, cena pomocy jest bardzo wysoka… wręcz bezcenna… bo pierwsze chwile były najstraszniejsze… wszyscy byli w rozpaczy i nie wiedzieli, co robić… kogo ratować najpierw…” - dodają pracownicy przytuliska. Jeśli chcesz im pomóc, oto ich profil na Instagramie: https://www.instagram.com/daylapu_/

Trwa dramat mieszkańców Kijowa. 1400 budynków bez ciepła w środku zimy

Tymczasem trwa dramat wielu ludzi pozbawionych ciepła w wyniku rosyjskich ataków. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że najtrudniejsza sytuacja energetyczna wciąż panuje w Kijowie, gdzie ponad 1400 budynków wielorodzinnych pozostaje bez ogrzewania. Jak przekazał, trudne warunki utrzymują się także w obwodzie chersońskim – sześć miejscowości zmaga się z przerwami w dostawach energii z powodu ciągłych ataków rosyjskich dronów. Zełenski ostrzegł, że rosyjska armia regularnie atakuje również infrastrukturę powiązaną z energetyką jądrową, co wymaga silniejszej ochrony i większego zaangażowania międzynarodowych partnerów. W ostatnich dniach Ukraina usuwała skutki dwóch zmasowanych ataków na system energetyczny.

Внаслідок російської атаки на Запоріжжі постраждав притулок “Дай лапу, друже”. Багато тварин загинули, також є поранені, яких евакуюють у ветлікарні https://t.co/Rt9hV59N6d pic.twitter.com/V8Y998EIw0— КРИМський бандерівець (@CrimeaUA1) February 6, 2026

