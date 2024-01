Atak Rosji na NATO możliwy? Generałowie mówią, jak może się zacząć

Donald Trump kolejnym prezydentem USA? Jest coraz bliżej sukcesu, co to oznacza dla Polski?

"Jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny" - to łacińskie przysłowie oznacza między innymi, że w przypadku wojennego zagrożenia trzeba rozważać konkretne scenariusze i sprawdzać, czy jesteśmy na nie gotowi. Przez zachodnie media przetacza się lawina wojennych spekulacji, opartych chociażby na przeciekach z Bundeswehry. Niemieccy wojskowi w ramach "teoretycznych manewrów" snuli wizję konfliktu Rosji z NATO już w 2025 roku. Niektórzy przedstawiali te "ćwiczenia na papierze" tak, jakby ujawniono tajny plan samego Putina. Tak na szczęście nie jest, a przynajmniej nikt tak nie twierdzi. Ale scenariusze ewentualnego konfliktu nadal powstają. Teraz swoje poglądy dotyczące tego, jak konkretnie przebiegałaby wojna Rosji z NATO, przedstawili w rozmowie z Daily Mail generałowie i analityk wojskowy.

Wojna może zacząć się od wielkiego cyberataku. Potem polecą rakiety

Zdaniem tych ekspertów gdyby Rosja zdecydowała się na fatalny krok i zaczęła atakować NATO, cały konflikt rozpocząłby się w świecie wirtualnym, od cyberataków. Potem na europejskie miasta poleciałyby rakiety, a to stworzyłoby grunt pod operację lądową. Według analityków cytowanych przez Daily Mail to wszystko teoretycznie może wydarzyć się do 2044 roku. "Wyobrażam sobie, że Rosjanie, gdyby już podjęli straszliwą decyzję o inwazji, podjęliby kroki w celu spowodowania masowych zakłóceń cybernetycznych w naszej infrastrukturze. Mogliby wykorzystać cyberataki do spowodowania problemów związanych z pracą w portach morskich lub zakłócenia logistyki i łańcuchów dostaw" - powiedział gen. Hodges. "Istnieje nawet możliwość wystąpienia pewnego rodzaju konfliktu w przestrzeni kosmicznej, w ramach którego satelity będą wykorzystywane do wzajemnego atakowania lub zakłócania satelitów, co miało już miejsce na niższym poziomie na Ukrainie" - dodał Cranny-Evans. Cyberwojnie mogłyby ich zdaniem towarzyszyć akcje dezinformacyjne i propagandowe sterowane z Kremla.

Atak lądowy i zajęcie Przesmyku Suwalskiego? Zdaniem generała Hodgesa Rosja nie chce zająć całej Europy, tylko zniszczyć sojusz wojskowy, jakim jest NATO

Potem mogłoby dojść do ataku rakietowego na zachodnie cele."Każda wojna między Rosją a NATO będzie charakteryzowała się ogromnymi zniszczeniami i śmiercią, ponieważ każda ze stron będzie próbowała złamać wolę drugiej, nasilając ataki" - uważa Kevin Ryan, emerytowany generał brygady amerykańskiej armii. Rosja użyłaby w takim przypadku "rakiet dalekiego zasięgu przeciwko celom cywilnym w całej Europie" - dodaje Hodges. Jak uważa ten właśnie generał, Moskwa mogłaby następnie zaatakować Przesmyk Suwalski. Przez całą początkową fazę konfliktu Rosjanie dokładnie obserwowaliby reakcję NATO, a jeśli byłyby jakieś oznaki rozłamu w Sojuszu, tylko by ich to ośmielało. A tuż po rozpoczęciu inwazji naziemnej Rosja mogłaby przy pomocy marynarki wojennej przejąć kontrolę nad morskim handlowym północnym szlakiem arktycznym. "Tu nie chodzi o to, że Rosja spróbuje przejąć całe NATO. Nie taki byłby ich cel za 20 lat. Chodziłoby o zerwanie NATO jako sojuszu poprzez inwazję na wschodnią flankę i zdobycie kluczowych miejsc – takich jak Arktyka – co byłoby dla nich korzystne" - mówi generał.

