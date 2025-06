Atakowali kobiety strzykawkami na festiwalu! 145 osób poszkodowanych!

"Guardian" przekazuje, że w sobotni (21 czerwca) wieczór miliony ludzi wyszły na ulice Francji, aby wziąć udział w Fête de la Musique. Mówiono, że w stolicy zgromadziły się "bezprecedensowe tłumy". Feministyczna influencerka Abrège Soeur ostrzegała przed festiwalem, że w mediach społecznościowych pojawiły się wezwania do atakowania kobiet strzykawkami. Nie było pewne, gdzie takie posty miałyby zostać opublikowane, ani przez kogo.

Szok we Francji. 145 osób zaatakowanych strzykawkami

Do ataków rzeczywiście doszło i to na ogromną skalę. Francuskie ministerstwo spraw wewnętrznych przekazało, że poszkodowanych zostało 145 osób. "Władze nie podały, czy były to przypadki tzw. wstrzykiwania ofiarom narkotyków gwałtu, takich jak Rohypnol lub GHB, których sprawcy używali, aby ich ofiary straciły przytomność lub stały się zdezorientowane i podatne na napaść seksualną. Niektóre ofiary zabrano do szpitala na badania toksykologiczne" - "Guardian" streszcza komunikat policji.

Ofiary były nieletnie?!

W całej Francji aresztowano 12 podejrzanych, poinformowało ministerstwo spraw wewnętrznych. Lokalna prokuratura w Metz przekazała, że ​​domniemane ofiary prawdopodobnie nie ukończyły 18 lat. Jeden z podejrzanych, mężczyzna w wieku 20 lat, był wcześniej znany policji ze stosowania przemocy. "Ogółem podczas weekendowych festiwali we Francji zatrzymanych zostało - niezależnie od incydentów z użyciem strzykawek - ponad 370 osób, w tym 90 w Paryżu. Powodem zatrzymań były kradzieże, napaści seksualne, a także akty przemocy, głównie przeciwko policjantom pilnującym bezpieczeństwa" - przekazuje dziennik "Le Parisien".