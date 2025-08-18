Audi uderzyło w autobus i utkwiło w oknie! Szokujący wypadek

Rozpędzone Audi uderzyło z wielką siłą w autobus i utkwiło w oknie. Ofiara śmiertelna i ranni

Dramatyczny wypadek w Sofii, stolicy Bułgarii! Około godziny 01:46 w nocy na skrzyżowaniu bulwarów Wazkresenie i Konstantina Weliczkowa pojawiło się białe rozpędzone Audi prowadzone przez 21-letniego Wiktora I. Mężczyzna miał prawo jazdy dopiero od dwóch tygodni, ale jak podaje bułgarski serwis Novinite, już zdążył zarobić sześć mandatów. Co więcej, tuż przed tragicznym wypadkiem policja zatrzymała go i znów ukarała, ale tylko za brak gaśnicy. To był jednak dopiero początek. Tej nocy Audi 21-letniego pirata drogowego uderzyło z ogromną siłą w miejski autobus, który stał na czerwonym świetle i przygotowywał się do skrętu w stronę dzielnicy Krasna Poliana. Nagrania z kamer miejskich pokazują, że samochód nawet nie zwolnił przed uderzeniem.

Jedna ofiara, sześć osób w szpitalach, trzy walczą o życie. Samochód był pożyczony

Audi z impetem wjechało na chodnik przy przystanku tramwajowym, omal nie taranując dwóch innych pojazdów, po czym rozbiło się o autobus. Siła uderzenia była tak duża, że pojazd utkwił w oknie. Zginął jeden pasażer autobusu – obywatel Syrii, a kilku innych uczestników zdarzenia odniosło poważne obrażenia. Kierowca autobusu, 66-letni mężczyzna, został ranny, podobnie jak 21-latek z Audi i troje jego pasażerów. Łącznie sześć osób wymagało hospitalizacji, z czego trzy znajdują się w stanie krytycznym. Część poszkodowanych trafiła do intensywnej terapii Wojskowej Akademii Medycznej i szpitala Pirogow w Sofii. Po wypadku okazało się, że Audi zostało pożyczone od znajomego. 21-latek był trzeźwy i nie znajdował się pod wpływem narkotyków. Był już notowany za kradzieże. Został zatrzymany, śledztwo trwa.

