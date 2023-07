Auto wjechało w szkołę podstawową. Ranne dzieci i osoby dorosłe! Celowe działanie?

Do zdarzenia doszło w czwartek około 9:00 czasu polskiego. Samochód marki Land Rover uderzył w budynek szkoły podstawowej, do której chodzą wyłącznie dziewczynki. Placówka znajduje się w Wimbledonie, południowo-zachodniej dzielnicy Londynu (gdzie w odległości ok, 1,5 km odbywa się teraz m.in. tenisowy turniej Wielkiego Szlema). "Daily Mail" podało, że siedmioro dzieci oraz dwóch dorosłych zostało rannych. Na miejsce wezwano ratowników medycznych, przyjechała też straż pożarna.

- Funkcjonariusze pozostają na miejscu zdarzenia. Czekamy na dalsze informacje nt. obrażeń u rannych - podali przedstawiciele lokalnej policji. Dodano, że na razie nie wiadomo, czy incydent to nieszczęśliwy wypadek, czy też kierowca celowo wjechał w budynek szkoły. - Nie traktujemy tego incydentu jako związanego z terroryzmem. Trwa dochodzenie, które ma wyjaśnić wszystkie okoliczności tego, co się wydarzyło - napisano w najnowszym oświadczeniu.

Stephen Hammond, polityk z Wimbledonu, powiedział dziennikowi, że droga przebiegająca obok szkoły jest dość wąska i samochodom trudno się wymijać. - To niepokojące. Jest wiele ofiar, ale nie wiem, ile dokładnie - dodał.

Poniżej zdjęcia z miejsca zdarzenia

Jak podaje Maciej Woroch, korespondent Faktów TVN, Camp Road to wąska, podmiejska ulica, "po której nie jeździ się z nadmierną prędkością", a sama szkoła położona jest w "dość spokojnej okolicy". - Wimbledon to okolica, gdzie teraz trwa turniej tenisowy, ale to miejsce, w którym doszło do wypadku, nie jest bezpośrednio zlokalizowane koło kortów czy koło miejsca, gdzie turniej trwa - napisał.

⚠️Camp Road incident⚠️We are aware of the incident that has taken place at a primary school in Camp Road, Wimbledon.Council representatives are working with @MPSMerton, @LFBMerton and other agencies.❗Please avoid the area to allow free access to the emergency services. https://t.co/B9E0cuiLab— Merton Council (@Merton_Council) July 6, 2023