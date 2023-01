Awantura gwiazd! Kim Kardashian wycięła J. Lo ze wspólnego zdjęcia? [GALERIA]

Ach, co to był za bal! W miniony weekend największe gwiazdy świata mody i kina bawiły się na imprezie z okazji 25-lecia marki kosmetycznej Anastasia Beverly Hills. Gościem imprezy była m.in. Kim Kardashian, słynna celebrytka i milionerka, prywatnie przyjaciółka właścicielki makijażowego imperium, Anastasii Soare. Na instagramowym koncie celebrytki znajduje się obszerna relacja z eventu.

Kim Kardashian świętuje jubileusz przyajciółki

"Świętuję 25-lecie Twojej marki @anastasiabeverlyhills. Wszystkie kobiety, które były z tobą w tej podróży, spotykając Cię na swojej drodze, są magiczne. Jesteś uosobieniem amerykańskiego snu i nie mogłabym być z ciebie bardziej dumna. Podziwiam cię" - napisała Kardashian w hołdzie przyjaciółce i pokazała sporo zdjęć.

Gdzie jest Jennifer Lopez?

Na jednym z nich widać Kim razem z Oprah Winfrey (69 l.). I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że w oryginale na fotce była jeszcze jedna osoba – Jennifer Lopez (53 l.), która pokazała u siebie nieprzerobiony kadr. Czyżby Kim była zazdrosna o J. Lo? Podobno to czysty przypadek: to Instagram ściął fotkę, bo miała nieodpowiedni format do relacji. W samym poście zdjęcie wygląda tak, jak powinno.

