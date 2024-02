Awantura na Kremlu?! "Sobowtór Putina obrzucony wyzwiskami, Putin nie żyje"

General SVR: Sobowtór Putina rozwścieczył szefa służb. Padły wulgaryzmy, dubler nazywany kretynem. Kolejne plotki o tym, że Putin nie żyje

Nowe plotki o tym, że Putin nie żyje i jest zastępowany przez sobowtóra! General SVR, tajemniczy profil w mediach społecznościowych, którego autorzy czy też autor podają się za dawnych agentów służb nadal mających źródła na Kremlu, zamieścił nowy wpis. Podobno z dublerem rosyjskiego prezydenta są ciągłe kłopoty, a to dlatego, że nie jest on zbyt rozgarnięty. Nikołaj Patruszew i spółka próbują go czegoś nauczyć, ale bez większych efektów. "Przygotowali dla sobowtóra kilka kluczowych tematów, które powinien poruszać podczas otwartych spotkań i dyskusji. (..) Nie wzięto jednak pod uwagę najważniejszej rzeczy – sobowtór jest autentycznym idiotą i bez wykwalifikowanej pomocy w przygotowaniu do przemówień cały zarys zamienia się w zbiór słów. Wczorajszy występ sobowtóra był jedną nieustającą bzdurą. Patruszew i spółka mieli szczęście, że zmarły Putin, nie będąc najmądrzejszym, nauczył swoich słuchaczy akceptować rażącą głupotę jako szczyt racjonalności" - czytamy na General SVR. Może chodziło o wystąpienie Władimira Putina (a według General SVR, tylko jego sobowtóra) o "tych, którzy pokazują genitalia i pośladki"? W każdym razie Nikołaj Patruszew podczas oglądania nowego wystąpienia sobowtóra miał wpaść w szał. "Obejrzał dziesięć minut przemówienia sobowtóra i zażądał przerwania nagrywania słowami: „Nie da się tego oglądać. Ten kretyn, do k.., wszystko nam zrujnuje!”

Teoria o sobowtórach Putina i plotki o śmierci Putina. Skąd się wzięły?

Teoria o sobowtórze Putina jest najczęściej powtarzana właśnie przez tajemniczy profil w mediach społecznościowych General SVR, którego autorzy czy też autor podają się za dawnych agentów służb nadal mających źródła na Kremlu. General SVR jesienią głosił nawet, że prawdziwy Putin umarł 26 października po walce z nowotworem i zawale serca, a sobowtór jest używany przez Nikołaja Patruszewa, szefa służb, by ukryć prawdę przed światem. O swojej całkowitej pewności w kwestii istnienia dublerów mówiło dwóch wysokich rangą przedstawicieli ukraińskich władz oraz japońscy badacze, niedawno głos zabrał też kontrowersyjny rosyjski politolog Walery Sołowiej, potwierdzajac tę teorię. Właśnie Sołowiej jako jedyny potwierdzał też pogłoski o śmierci Putina. Inne źródła z Kremlem na czele konsekwentnie je dementują.

"Strong Leader"Dear subscribers and guests of the channel! The #Kremlin pseudo-political technologists have started to "work" on the image of a person similar to #Russian President Vladimir #Putin. On the eve of the presidential election, the Presidential Administration decided… pic.twitter.com/el89TiIq1U— generalsvr_en (@generalsvr_en) February 1, 2024

