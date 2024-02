Dziwna przemowa Putina! Mówił o pośladkach. "Potrzebujemy ich"

Władimir Putin przemawiał podczas posiedzenia rządu. Nagle zaczął mówić o "tych, którzy pokazują genitalia i pośladki"

Czytając relację z nowego wystąpienia Władimira Putina można przetrzeć oczy ze zdumienia. Rosyjski prezydent, cytowany przez AFP i Kyiv Post, wygłosił zaskakującą przemowę, po której zapewne niektórzy zaczną zastanawiać się, czy aby w plotkach o tym, że Putina czasami zastępuje sobowtór, nie ma ziarna prawdy. Co się stało? Podczas transmitowanego przez rosyjską telewizję posiedzenia rządu prezydent Rosji początkowo chwalił studentów, którzy zdecydowali się przerwać naukę i iść na front. Putin wyraził opinię, że to rosyjscy weterani wojny na Ukrainie powinni tworzyć nowe elity Federacji Rosyjskiej. Ale zrobił to w nietypowy sposób. "To ci ludzie powinni w przyszłości tworzyć elitę kraju, a nie ci, którzy odsłaniają genitalia lub pośladki" - stwierdził Putin. Bardzo możliwe, że pił do słynnej już "nagiej imprezy" z udziałem rosyjskich celebrytów, która wywołała skandal w Rosji. Ale Putin po chwili okazał zaskakującą pobłażliwość. "No cóż, ich też potrzebujemy – dziwaków. Oni też mogą być" - powiedział. Ale uczestników balangi spotkały przecież surowe kary. Co się działo na "nagiej imprezie" i jakie były jej skutki?

Afera po "nagiej imprezie" w moskiewskim klubie. Władze uznały, że frywolne zabawy obraziły żołnierzy na froncie. Celebryci mają zapłacić fortuny

Rosyjscy celebryci pod koniec grudnia zrobili rozbieraną imprezę w klubie, a zdjęcia z ich szaleństw dotarły do władz, którym frywolne harce bardzo się nie spodobały. Rosyjscy dygnitarze z Putinem na czele uznali, że w czasie wojny na Ukrainie nie wypada pozwalać sobie na żadne frywolne igraszki, a tymczasem gromada celebrytów i artystów w moskiewskim klubie Mutador przez dwa dni hulała, ile wlezie i to w bardzo skąpych kreacjach. Jak podał serwis Baza, Putin uznał, że "rozpustne" wybryki celebrytów obraziły żołnierzy walczących na froncie. Raper Vacio (25 l.), tak naprawdę nazywający się Nikołaj Wasiljew, został skazany na 15 dni więzienia i ukarany grzywną w wysokości kilku tysięcy złotych za chuligaństwo i... "gejowską propagandę", ponieważ na imprezie fotografował się w samej skarpecie marki Balenciaga nałożonej na przyrodzenie. Jak podał "Moskiewski Komsomolec", artysta został nawet wysłany przed komisję wojskową, która miała go wysłać na front, ale ostatecznie lekarze stwierdzili, że stan zdrowia 25-latka nie pozwala na wcielenie go do armii.

Sypią się tajemnicze pozwy. Zgorszeni obywatele chcą miliarda rubli od celebrytki, która chodziła zbyt skąpo ubrana na imprezie

W jeszcze gorszej sytuacji jest prowadząca imprezę i była redaktorka "Playboy Rosja", 32-letnia Anastazja Iwlewa. Najpierw zaczął przyglądać jej się fiskus i dostrzegać u niej wielomilionowe zaległości podatkowe, za co grozi jej 5 lat więzienia. Celebrytka zapłaci też grzywnę wynoszącą parę tysięcy złotych, ale to tylko wierzchołek góry lodowej. Według państwowej agencji informacyjnej TASS do moskiewskiego Sądu Rejonowego w Taganskim wniesiono przeciwko Iwlewej pozew na kwotę miliarda rubli (około 45 milionów złotych) za rzekome spowodowanie "moralnego cierpienia". Drugi pozew złożono do Sądu Miejskiego Wsiewołożskiego niedaleko Sankt Petersburga, tym razem za sianie zgorszenia jacyś tajemniczy obywatele pozwali także wspomnianego rapera w skarpecie.

Sonda Wierzysz w to, że Putina często zastępuje sobowtór? Nie, to kompletna bzdura Uważam, że wszystko na to wskazuje Może tak być, kto wie

Vladimir Putin Rants About 'Weirdos' Who 'Show Their Backsides' https://t.co/nOanVcqr4B— HuffPost UK Politics (@HuffPostUKPol) January 29, 2024

20 pytań z wiedzy ogólnej. Sprawdź w quizie, ile wiesz o świecie. Nie będzie łatwo! Pytanie 1 z 20 Znane na Warmii anielskie ruchańce to: wiejskie potańcówki ludowe skrzypce drożdżowe racuchy Dalej