Awantura w samolocie! Kobieta wpadła w szał, wszystko się nagrało

Kobieta wpadła w dziki szał w samolocie! Awantura z policją, pasażerowie mówili o opętaniu

Co tam się działo?! W Stanach Zjednoczonych miała miejsce kolejna wielka awantura w samolocie. I jak to często bywa w dzisiejszych czasach, ktoś nagrał całe zajście telefonem i zamieścił film w sieci, a nagranie błyskawicznie stało się memem. Awantura miała miejsce na lotnisku w Las Vegas. Samolot linii Spirit Airlines miał niebawem odlecieć, pasażerowie zajęli już swoje miejsca. Jednak jedna z pasażerek była wyraźnie niespokojna i dziwnie się zachowywała. Jak pisze dziś Daily Mail, kobieta próbowała... pogryźć osobę siedzącą obok niej. Osoba ta wezwała stewardesę i szybko stało się jasne, że pani z charakterystycznym wielkim afro jest mocno niezrównoważona i może spowodować jeszcze bardziej niebezpieczną aferę w przestworzach. Załoga maszyny linii Spririt Airlines musiała wezwać policję. Gdy funkcjonariusze weszli do samolotu, zaczęła się prawdziwa awantura.

"Czemu to robisz! Szeryfie! Nie dotykaj mojej nogi! Nie mogę oddychać! Ranisz mnie! Aaaa!"

Kobieta krzyczała na cały głos i wiła się na wszystkie strony. Gdy policjanci zakuwali ją w kajdanki, wpadła w histerię. "Mogę wyjść sama, wolność jest dla mnie najważniejsza! Czemu to robisz! Szeryfie! Nie dotykaj mojej nogi! Nie mogę oddychać! Ranisz mnie! Aaaa!" - wrzeszczała niecodzienna pasażerka, wyraźnie próbując na tę okoliczność zrobić z siebie drugiego George'a Floyda. Ostatecznie lot się opóźnił, bo pasażerowie musieli wyjść ze względów bezpieczeństwa, zanim policja poradziła sobie z awanturniczką. Teraz niektórzy internauci piszą, że ich zdaniem kobieta była opętana, ale inni są zdania, że w grę mogły wchodzić zupełnie inne spirytualia, spożyte na lotnisku. Pozostałym jest żal dziwnej pasażerki. "To naprawdę smutne. Mam nadzieję, że znalazła pomoc" - pisze kolejna osoba.

OMG ... Watch woman go absolutely nuts as she's dragged off Spirit Airlines flight in cartoonish meltdown https://t.co/kUHhJ1AZaQ via @nypmetro— Batalysta (@batalysta) April 4, 2024

