Awaria prądu w całym kraju! Powód może szokować

Szokujący powód totalnego blackoutu w całym kraju! Przez parę godzin 22 miliony ludzi nie miało prądu

Cały kraj został bez prądu w jednej chwili! Do tej przerażającej sytuacji doszło w państwie Sri Lanka położonym w Azji Południowej, głównie na wyspie Cejlon. Kraj ten liczy 22 miliony mieszkańców. Wszyscy naraz musieli przez parę godzin radzić sobie bez energii elektrycznej. A wszystko to z powodu, w który aż trudno uwierzyć. Na Sri Lance doszło do nieprawdopodobnej awarii zasilania. Gdy władze podały oficjalny komunikat na temat przyczyn blackoutu, wszyscy przecierali oczy ze zdumienia. To nie żaden sabotaż, tylko... małpa, która dobrała się do urządzeń pod Kolombo. "Małpa miała kontakt z naszym transformatorem sieciowym, powodując nierównowagę w systemie" — powiedział na konferencji prasowej minister energii Kumara Jayakody. Ludzie byli wściekli i wyrażali w mediach społecznościowych wątpliwości co do tego, czy to normalne, by jedna małpa paraliżowała cały kraj. Inżynier cytowany przez "Mirror" anonimowo zdradził jednak, że poza małpą za blackout może odpowiadać także fatalny stan sieci energetycznej, przez który kłopoty na jednej tylko linii przesyłowej są w stanie przełożyć się na kłopoty ogólnokrajowe.

Jeszcze większy blackout miał miejsce w czerwcu w południowej Europie. Koszmar na Bałkanach trwał dwie godziny, powodem upały

Do innego, jeszcze większego blackoutu, ogarniającego całe państwo i to niejedno, doszło 21 czerwca 2024 roku w południowej Europie. Bez prądu pozostały część Chorwacji (Dalmacja), w tym Dubrownik i część wysp pełnych turystów, a także partie Bośni i Hercegowiny, większość Czarnogóry i Albanii. Po dwóch godzinach sytuacja została opanowana. W niektórych miejscach nie działały nawet syreny służb ratowniczych, w Sarajewie stanęły tramwaje. Źródłem problemu była awaria w czarnogórskim systemie dostarczania energii elektrycznej. Powiedział tak wówczas Luka Petrović, dyrektor spółki odpowiedzialnej za dystrybucję prądu w Republice Serbskiej dla Radia Wolna Europa. Nieoficjalnie na jednej z linii przesyłowych wybuchł pożar. Jak stwierdził minister energetyki w Czarnogórze Sasa Mujovic, powodem awarii mogły być pośrednio ekstremalne upały, jakie w tamtym czasie nawiedziłt Europę. Po prostu duża ilość ludzi naraz włączyła klimatyzację czy wiatraki i system tego nie wytrzymał.

Sri Lanka's nationwide electricity blackout has been blamed on a monkey that came in contact with a grid transformer, causing an imbalance in the system. The blackout left millions of people without power. https://t.co/VLWSKhBmsx— ABC News (@abcnews) February 10, 2025

