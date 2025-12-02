Bandyci porwali ślimaki! Tysiące mięczaków w rękach rabusiów

Pół tony ślimaków ukradzionych we Francji przed Świętami. Dramat pod Reims

Podczas gdy w Polsce Boże Narodzenie kojarzy się z pierogami, karpiem czy barszczem czerwonym z uszkami, we Francji sytuacja wygląda zgoła inaczej. Tam z okazji Świąt jada się między innymi indyka z kasztanami czy owoce morza, a także tradycyjną francuską potrawę, czyli ślimaki. Z masłem czosnkowym i winem podawane są między innymi w okresie świątecznym. Ale w tym roku może być inaczej! A wszystko przez bezwzględnych porywaczy, którzy wzięli na celownik winniczki przeznaczone na francuskie stoły, w tym te najbardziej wykwintne. "Z magazynu skradziono całą partię gotowych produktów i zapasy żywych ślimaków. To były zapasy na koniec roku. Mieliśmy akurat tyle, żeby przetrwać święta bez żadnych zmartwień. Straty oszacowano na blisko pół tony ślimaków" - powiedział BBC Jean-Mathieu Dauvergne, załamujący ręce kierownik okradzionego gospodarstwa w L'Escargot Des Grands Crus w pobliżu Reims. Nie wiadomo, dokąd rabusie unieśli winniczki i czy zdołają one uciec z niewoli na czas.

Farma w L'Escargot Des Grands Crus zaopatrywała sklepy delikatesowe i restauracje, w tym Domaine Les Crayères w Reims, wyróżnioną gwiazdką Michelin. W okresie świąteczno-noworocznym popyt na ślimaki we Francji rośnie. Najczęściej podawane są w wersji „po burgundzku” - w muszlach, zapiekane z masłem czosnkowo-pietruszkowym i/lub albo gotowane w winie. Także wielu turystów marzących o Świętach w Paryżu nie wyobraża ich sobie bez aromatycznego ślimaka na talerzu. Francja według CNN w 2024 roku przyjęła ok. 100 mln turystów, co czyni ją najczęściej odwiedzanym krajem świata. Celem wielu z tych osób są m.in. restauracje.