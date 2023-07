Szok! Ogromne ślimaki w Europie. "Wielkości królika". ZDJĘCIA

Ogromne ślimaki w Europie! Mają wielkość królika i roznoszą choroby, które mogą zabijać. Gdzie je znaleziono?

Na widok takiego ślimaka można poważnie się wystraszyć! Niestety, naprawdę jest czego się bać. Naukowcy biją na alarm - w Europie zaczyna się inwazja ślimaków gigantów należących do gatunku Lissachatina fulica. Mięczaki te odznaczają się ogromnymi rozmiarami. Dorosłe osobniki mają wielkość królika! Mierzą do 30 centymetrów i mogą ważyć nawet kilogram. Ich inna charakterystyczna cecha to stożkowata, brązowa skorupa. Lissachatina fulica pochodzi z Afryki, do Europy został zawleczony prawdopodobnie w kontenerach z towarami. Jest uznawany za jeden ze stu najbardziej inwazyjnych gatunków świata, jest tez roznosicielem nicieni wywołujących m.in. zapalenie opon mózgowych i mózgu.

"Osiągają wielkość królika, są niebezpieczne"

Gdzie zagnieździły się te niebezpieczne stwory? Szczególnie mnożą się w Hiszpanii, zwłaszcza na Teneryfie. Potężne osobniki wykryto tam także w tym miesiącu, o czym poinformowała organizacja wykrywająca inwazyjne gatunki obce (RedEXOS). "Osiągają wielkość królika, są niebezpieczne" - potwierdza kanaryjski dziennik „La Provincia”. Władze Hiszpanii ostrzegają, by nie dotykać ślimaków i zgłaszać służbom spotkania z nimi. Niestety, walka z nimi to walka z wiatrakami. Jeden ślimak może złożyć rocznie nawet 1800 jaj, a ocieplenie klimatu sprzyja rozrodowi mięczaków gigantów.

Giant African Land Snail:🐌Native to East Africa, the giant African land snail (Lissachatina fulica) is one of the largest land snails in the world🐌#Hermaphrodite (each snail contains male and female parts), so any two snails are likely to breed🐌#Invasive pest#SlitherOn pic.twitter.com/Vv1AdTA25a— Laurel Coons 🧬🧬🧬 (@LaurelCoons) May 12, 2019

Muchos medios se han hecho eco de la introducción del caracol gigante africano (Lissachatina fulica) en Tenerife 🐌Sin embargo, el peligroso parásito que porta lleva más de una década expandiéndose gracias a las especies invasoras en las islas. Te lo contamos 👇🏼 pic.twitter.com/j1XnK55QmZ— Fénix Canarias (@FenixCanarias) July 13, 2023

He’s still growing! This species can grow up to 20cm, but he is the Southeast Asian variant, which is smaller. GALS is also an umbrella term and some species can get even bigger! First pic is fully grown Lissachatina fulica (my snail’s species), second is Archachatina marginata pic.twitter.com/Dazh408JEL— Bread (@BreadTheSnail) August 20, 2022

