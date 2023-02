Będzie nowy szef NATO. Jens Stoltenberg odchodzi. Trzy nazwiska w grze

Hugh Hudson nie żyje. "Rydwany Ognia" to jego największe dzieło. Miał 86 lat

Rosjanie jeszcze nie zaczęli ofensywy. Ukraińcy szkolą się w Wielkiej Brytanii do walk w mieście

12 dni do rocznicy

To miała być zbrodnia doskonała

Jens Stoltenberg nie będzie dłużej szefem NATO. Trzy nazwiska wśród potencjalnych następców

Oana Lungrescu powiedziała dziennikarzom, że „mandat sekretarza generalnego Jensa Stoltenberga był trzykrotnie przedłużany, a pełni on tę funkcję łącznie przez prawie dziewięć lat”. Rzeczniczka dodała, że kadencja Stoltenberga upływa w październiku i „nie ma on zamiaru zabiegać o kolejne przedłużenie mandatu”. Norweg pełni funkcję od 2014 roku. W marcu 2022 r. została ona przedłużona po agresji Rosji na Ukrainę. Jak podaje francuski dziennik „Le Figaro”, dyplomaci w Brukseli twierdzą, że nie ma jeszcze decyzji, kto powinien zastąpić byłego premiera Norwegii. Tymczasem holenderska prasa spekuluje, że Jensa Stoltenberga mogłaby zastąpić kobieta. Wymieniono nazwisko minister obrony Holandii. To Kajsa Ollongren. Na giełdzie nazwisk pojawiły się także kandydatury premier Litwy Ingridy Simonyte lub estońskiej szefowej rządu Kaji Kallas.

Sonda Czy NATO powinno interweniować zbrojnie na Ukrainie? Tak Nie